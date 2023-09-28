一直強調自己之所以要參選，並不是為了幫賴清德助選，而是為了促進在野大團結的郭台銘，現在似乎陷入窘境，副手賴佩霞的驚艷稍縱即逝，本以為來勢洶洶的連署也呈現雷聲大雨點小的場面，若持續如此，到最後可能只是低空掠過門檻，完全失去所謂「主流民意大聯盟」的氣勢。在各界開始質疑，假設郭的連署只是勉強達到29萬人的低標過關，是否還要參選到底之際，實際上一個契機已經浮現，那就是郭台銘實現他宣稱的促進在野大團結的機會已經來臨。

郭台銘早在尚未連署時就已放出訊息，無論藍白任何一方只要願意和他合作，就能夠凝聚足夠力量壓制對方，從而取得在野聯盟的主導地位；只是郭一直要求藍白讓他做正的，導致最後柯文哲與侯友宜都對他相應不理，因為天底下沒有讓第四名當老大，由二、三名來輔佐的道理。

現在郭台銘既然無法衝出想要的聲勢，繼續參選下去只會讓自己淪為裂解在野勢力、保送賴清德當選的罪人，要跳脫這樣的尷尬局面，那就是郭台銘應當主動拋出自己願意當副手，甚至不計名位只要促成在野合作的聲明。如此一來，郭台銘不僅將立即從無人聞問的老四一躍成為炙手可熱的爭取對象，甚至將成為促進政黨輪替、聲張主流民意的大功臣。

明眼人都看得出來，郭台銘如果選擇幫助柯文哲，侯友宜將無可與抗，國民黨也將被迫放下身段與民眾黨合作。反過來說，郭台銘要是投向侯友宜，則本就缺乏資源的柯文哲與民眾黨幾乎別無選擇，只能和國民黨談判。

郭台銘佔據如此關鍵的地位，契機也早已浮出枱面，剩下的就是他要選擇讓自己當成就別人的英雄，還是拖垮大家的狗熊罷了。