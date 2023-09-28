美國極力拉攏越南合作以牽制中國，消息指美國有意向越南出售F16戰機；此舉固然衝着北京而來，之不過，得罪中國，通常都冇乜好結果。

越南傳媒報道，本月19日至21日，由於中國無通告下突然限制越南龍蝦進口，導致約6噸龍蝦喺中越邊境死亡。越南北部廣寧省芒街鎮海關官員表示，出口龍蝦因未及運至中國冷藏而死亡。涉事龍蝦賣家最終以每公斤約64至128港元的價格轉售給越南國內買家，係出口到中國價格嘅三分之一。好明顯，限制措施只係中國嘅反制手段之一。據中國海關統計，2021年中越雙邊貿易額首次突破2,000億美元，達到2,302億美元，按美元計同比增長19.7%，都咪話唔勁！

事實上，報道指越南多種商品對華出口金額達10億美元以上，其中出口額最多係手機和零部件，僅2021年前10個月已成為第一批對華出口達百億美元嘅商品。此外，中國係越南蔬果、腰果、咖啡、茶、米、木薯、橡膠和橡膠製品等農產品嘅巨大消費市場，其中蔬果和橡膠出口逾10億美元。阿哥，越南如今擺明對中國「挑機」，若然不知收斂，唔好話龍蝦受限，更多商品恐怕亦將進口無門！

中國批評日本將核污水排海構成重大安全問題，日本一味寸嘴反駁中方嘅主張並無科學依據，中國只好於上月24日福島第一核電站排污入海後同日封殺日本水產，日本財務省早前公布上月貿易統計初值顯示，當地包括水產品在內食品，對華出口金額僅約7.5億港元，較去年同期暴跌逾四成，其中出口內地嘅帆立貝因庫存過多及價格下跌，北海道政府決定將10萬份滯銷嘅帆立貝送給中小學製作營養午餐，學生哥未知會否因「加餸」而覺得好幸福？