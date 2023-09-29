正論：夜繽紛玩殘檔主　驚人少更驚人多

已連續4年取消的10‧1煙花匯演於今年復辦，意味香港全面復常，本來是開心事，可惜港府船頭驚鬼、船尾驚賊，要求海濱夜市必須提早「熄燈」以管控人潮，惹來檔主怨聲載道。儘管港產官僚踢一踢動一動，「皇恩大赦」般准許夜市攤檔熄燈5個半小時後復業，但睇煙花的人潮早已散去，檔主預期生意減半，激活夜市變成激死檔主，堪稱笑話！

眾所周知，中港通關後本港經濟表現不如預期，內地訪港旅客人數不及從前，港人更是一窩蜂北上消費，致令本港夜經濟死翹翹。商界要求港府振興夜經濟之聲不絕於耳，港府決定在幾個地點舉辦夜市，灣仔海濱正是其中一個選址。一連6日的灣仔「海濱藝遊坊」日前開幕，無奈出師不利，首晚已有表演的無人機脫軌墜海，令人覺得有欠吉祥，就連場內攤檔都欠缺電力供應，當局提供的「細電」僅夠電話叉電，有售賣魚子醬的檔主貨物報銷，亦有攤檔擔心食物變質被迫轉售其他貨物，簡直沒有最離奇，只有更離奇。

最令檔主感到難以置信的是，主辦方通知10‧1煙花匯演當日，所有攤位必須於下午4點收檔。須知檔主原本對煙花匯演帶動龐大人流滿懷希望，如今卻是一盆冷水澆頭。有見檔主不滿之情溢於言表，發展局昨日匆匆轉軚，表示容許攤檔經營到下午5點，至晚上10點半重開至凌晨兩點，並安排承辦商增加場地電力供應裝置補鑊。

港產官僚有所反應總算聊勝於無，但別說讓攤檔營業至下午5點於事無補，晚上10點半的復業安排更是讓人摸不着頭腦。正如有檔主指出，煙花匯演9點開始，歷時不足半小時，人們是否會流連一小時後再到灣仔海濱光顧夜市，連檔主也不睇好。立法會議員同樣質疑此舉有欠靈活，認為執法部門可做好人潮管制，毋須暫停夜市，何況開放至凌晨兩點作用輕微，皆因欠缺公共交通工具行駛，難以吸引市民半夜前來消費。

說到底，10‧1煙花匯演因應黑暴及疫情已取消多年，如今再也不能拿疫情當成遮羞布，港府不得不硬着頭皮恢復舉行，卻又擔心人潮太多難於管制，甚至有黑暴餘孽乘機搞事，於是乎只好顧左右而言他，盡量減少人群聚集，但此舉卻與振興夜經濟的原意背道而馳。究竟港府希望多點人走上街頭消費，還是不希望太多人出街聚集，可能連高官自己也說不清究竟。

講句公道話，港府肯帶頭振興夜市，總比甚麼也不做好，這一點值得肯定。惟理想很豐滿，現實很骨感，深圳搶客積極進取，旅遊服務質素不斷提升，香港空有一個又一個夜市，但由價錢、服務到品質都無法與內地競爭，最後隨時只是一場空。本來，藉着放煙花的歡樂氣氛吸客，不失為香港最大賣點，偏偏港產官僚畏首畏尾，結果又搞到各方面不歡而散。有調查顯示，香港人開心指數創2018年以來新低，一點也不令人意外，這些年港府禁這禁那，連響應政府經營夜市也被掃興，試問怎麼開心得起！