產評：高息環境成常態　穩局創收要狠快

美國聯儲局近次議息會議預計，今年內會再加息一次，而明年減息幅度僅半厘。由於能源、農產品等大宗商品價格續升，通脹風險未消，明年利率走勢基本上易升難跌。有理由相信，高息環境仍會維持一段時間。如何刺激經濟，為居民創造收入，帶動內部需求，已成各地政府的頭等大事。港府得認清大環境，出招挺經濟不能繼續不着邊際，得有力穩定資產價格，並充分利用兩地互聯互通機制，激活資本市場，改善營商環境。香港人「搵到食」，自然願意消費與投資，不用政府勞心。

環顧全球，經濟都不同程度地面對升息周期及通脹上升的衝擊，尤其是利率已升至一定水平，超低息的平錢不再，資金成本持續趨升。手持現金，不作任何投資，存放銀行都可坐收幾厘息，如何說服「有銀士」冒着國際地緣政治及全球經濟增長放緩風險上升而增加投資，確是難題。

家庭收入不穩，負債利率開支卻增加，也意味居民可動用的現金減少。調減支出，消費意欲下降，也是自然不過的反應。更何況，如今全球經貿環境充滿不明朗因素，大國博弈對世界秩序造成深遠影響。作為負責任的政府，得以中長期角度來治理經濟問題。

為了刺激經濟，今年南韓發放消費券、延長中秋連假谷消費；泰國新政府準備向居民派錢；馬來西亞政府公布新的刺激經濟方案，並推出「2030年新工業大藍圖」；越南央行連番減息挺經濟。中國內地正着手化解內房危機，千方百計刺激消費，活躍資本市場。可見亞洲各主要經濟體都努力應對高息、高物價、外部需求疲弱所帶來的挑戰。

香港的情況實不見得能叫人樂觀。股市交投不振，新股市場表現未盡人意，金融業面臨「乾塘」之困，加上樓市復挫，金融與土地稅收下降，政府財赤惹憂；貿易業仍在尋底，旅遊業面臨轉型，人流與消費額減少。面對這些問題，港府不能老是在「觀察」、「評估」，行事得快、狠、準逐一化解，以免錯失出招的最佳時間，接下來是年關難過，明年景氣更添愁，遑論要應付區內激烈競爭，搶資金、搶人才！

昨傳來兩個消息，其一是中港兩地着手優化跨境理財通，擴大投資範圍、提高投資額度，相信有利開拓更多金融業商機；其二是香港將沙特交易所納入認可證券交易所名單，為新股市場開拓更多中東客源。期望第四季活化新股及現貨市場方面有起色，有力穩住外界對香港金融業的信心。

如何利用香港經濟的穩健基礎，在詭譎多變的環球狀況下，開拓更多新市場、創造更多新價值，為居民、企業創造收入，港府施政須從善如流，高效運作。例如最新鄰城深圳在搶香港的消費客源，港府得檢討旅遊零售業的競爭條件，改善營商環境及專業培訓，提升競爭力，爭取的目標客源不只是港客或內地客，而是放眼東南亞等國際客源。至於擺在眼前的港樓危機，且看已火燒眼眉的港府官員是否要繼續「躺平」，「拖」到猛火燒身才驚覺要救火！