世界視線：西方金磚首交鋒　阿根廷經濟存亡

阿根廷雖然獲邀於2024年1月1日開始正式加入金磚經濟體系，但其經濟災難、國家破產的掙扎可能等不到2024年。阿根廷一年內披索非官方匯率由一美元兌約200披索，下跌至現時兌約600披索。IMF估計阿根廷2023全年通脹會達108%，如今銀行存款年利率是118%以遏制通脹，但擔心作用不大。更令人憂慮的是，截至2023年3月，阿根廷欠外債2,751億美元，而截至同期的年GDP是1,508億美元，根本無力償還這龐大債務。

目前一些對阿根廷表示友善的經濟學家，建議阿根廷要求一整年無條件中止償還債務及利息，其中欠IMF債務就達480億美元，這會改善政府的收支狀況。

此外，政府可執行政策以停止大量出口貨物得來的款項逃離本國，並商議如何制止被海外債主扣押。政府也有需要制訂阿根廷披索與美元匯率及定下需要供外貿兌換的美元，以制止披索與美元之間的匯市投機。

更有建議要求政府全面國有化阿根廷中央銀行，使其制訂策略對有貢獻的產業可實施放款，以增加投資及就業。在遏抑通脹方面，政府對食品、醫療用品、能源及基本消費品需要訂立價格管制以控制目前高達120%的通脹，及打擊囤積牟利。

在宏觀經濟方面，引入金磚國家開發銀行貸款，並與金磚國及友好國家建本國貨幣交易，更與中國合作在一帶一路傘子底下，推行大型基建計劃以增加就業及提升消費：首先是橫跨太平洋到大西洋連接巴西、玻利維亞、阿根廷延伸到秘魯的鐵路，其效益可比擬西伯利亞及橫跨美國兩岸的鐵路。

上面這些「美好計劃」能否實現，視乎10月22日總統大選結果，目前候選人中最具顛覆性的是右派民粹主義的米雷，他建議廢除中央銀行及國家貨幣披索，全國改用美元，大幅減稅及裁減公務員以構建小政府，更在當選後會退出金磚國家體制，他已成為美國主流媒體的寵兒，冀向西方加大借貸救亡。不過，他的挑戰者是現任經濟部長的馬薩，他會採取溫和路線，設法打擊通脹及努力改善社會上40%貧窮人口的生活，提高就業，積極和金磚國家搞基建，加強阿根廷豐富的農產品及自然資源出口以改善經濟。他們二人的競爭就成為西方和金磚國家之間的首場政治經濟較量。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻