俄烏戰爭延宕一年半，至今依然陷入膠着，烏克蘭總統澤連斯基揚言大反攻很快獲勝一直沒有實現，而美歐對烏克蘭的耐性已幾近耗盡。他日前出訪美國，儘管獲拜登力撐，聲稱要對烏克蘭再提供240億美元軍援，但在共和黨反對以及聯邦政府即將停擺之下，這筆軍援一直無法在國會獲批，最終只能拿到3.25億美元的武器及防空設備，悻悻然回國。

這還不止，去年12月澤連斯基能夠在美國國會演說，慷慨激昂的陳詞贏盡政客及媒體掌聲，但今次訪美，不僅沒有在國會公開發言的機會，甚至只能閉門會談。據悉國會議員向他質詢，美國的軍援究竟用到哪裏去，並要求交代何時能夠在戰爭取勝。即使戲子總統擁有三寸不爛之舌，一樣無法說服所有共和黨議員繼續軍援烏克蘭。

人未走，茶已涼，這就是戲子總統目前面對的窘境。戰爭無法取得進展，基輔貪腐醜聞愈揭愈多，再加上美國本身經濟不濟，民眾愈來愈質疑無止境援烏的正當性，支持軍援烏克蘭的比率較去年大幅減少。政客都是投機的動物，自然跟着民意走；何況俄烏戰爭幾乎拖垮歐洲經濟，波蘭率先表態不再軍援烏克蘭，恐會在歐洲掀起骨牌效應。

澤連斯基當然嗅到𤓓味，早前出席聯合國大會已沒有了咄咄逼人的囂張姿態，面對英國及歐洲媒體詰問，只能一再卑躬屈膝地說非常感激歐洲支持。然而，放軟身段是否等於資金手到拿來，實在是一大疑問。

《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌便語重心長地指出，「基輔必須為歐美可能改變心意、拋棄烏克蘭做好準備」。一旦特朗普回朝，美國必然轉軚，歐洲亦肯定樂於第一時間跟從，澤連斯基隨時死得很難看。