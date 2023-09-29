眼看時間愈趨緊迫，在野對藍白整合的呼聲也愈強，但當趙少康宣稱韓國瑜將會出手促成藍白合作，並且條件是：1.不比民調，2.不當副手。卻引來柯文哲：「莫名其妙」甚至「去死吧」的評價，是否表示藍白合已然破局？

其實柯文哲會有這樣的反應，本就是意料中事，因為若柯文哲能接受這樣不對等的條件，那麼國民黨提出的條件基本上和郭台銘根本差不多，早幾個月柯文哲就可以和郭台銘合作，現在的情勢就完全不一樣了。說穿了，國民黨與郭台銘的心態完全相同，都是自認自己手上的籌碼較民眾黨為多，想要用嚴峻的情勢逼柯文哲就範。

但站在柯文哲的立場而言，目前他在多數民調中仍是老二，就算最後無法當選，至少靠着拚搏大選的聲勢，可發揮母雞的作用，盡可能拉高政黨得票，將民眾黨不分區衝高至8席甚至10席，擴大民眾黨在立法院的版圖。倘若屈居副手，別說1+1未必等於2，民眾黨的支持者一旦產生失落感，政黨票或會潰散，到時非但無法圓總統夢，連民眾黨自己都要泡沫化，怎麼想都是划不來。

有人說在野要團結，就必須彼此無私，可是，人類怎麼可能沒有私心？真正想要尋求合作的人，應該是首先考量對方的利益，提出一個讓對方心動的條件，讓對方覺得自己已經幫對方爭取了最大的利益，而不是先把自己的要求擺在最前面。國民黨與郭台銘現在的做法，與其說是合作，不如說是情勒甚至要挾。所以，倘若國民黨仍舊抱持：「你沒有我就選不上」、「小黨就要認命」的心態，那麼藍白合終將成為鏡花水月，政黨輪替的目標勢必無法達成。要想不讓賴清德笑到最後，國民黨至少得先讓柯文哲笑一笑才行。