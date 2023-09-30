筆者常說，這場中美世紀博弈是雙方的國運之戰，決定中華民族的復興命運，決定美國百年霸權能否保住。中華民族的偉大復興，不會因為美國的霸權反對而止步；美國的百年霸權，也不會因為中華民族偉大復興勢不可擋而罷休。

在這個歷史節點、時代轉折時刻，中美狹路相逢槓上了。一直以來，中國知道美國是霸權國家，這是帝國主義的本性決定的；而中國走的是社會主義道路，中華文明從古至今沒有稱霸基因。中華民族偉大復興，是要實現人類命運共同體、世界多種文明共同發展，因此中國一再莊重聲明，中國永遠不稱霸，不會視美國為「爭霸」對手。中美兩國應相向而行，合作雙贏，這是人類文明的王道。

過去40年，為了資本擴張和市場需要，美國帶着霸道的身段和中國走在文明發展的王道路上。在這個過程中，美國獲得了巨大利益，也時常有意或假裝無意地露出霸權嘴臉和動作。中國當然要把它頂回去，但為了大局和長遠考慮，總希望中美關係鬥而不破；中國把這樣做叫「韜光養晦」，叫「讓美國消消氣」，甚至有人以「夫妻床頭吵架床尾和」作比喻，然而山姆大叔可不這樣看。美國一向把走強、發展的國家視為威脅，視為競爭對手，此乃美國霸權本性和國策的必然反應，不可改變。這樣的本性，猶如老虎就要吃人，就是「一山不能藏二虎」。

經過40年的發展，中國雖然創奇迹地走強，有的方面更超越美國，但綜合國力、軍力、科技等還與美國差距不小。美國已有強烈的危機感，已覺得時間不等人，美國必須在10年、8年內打垮中國，至少在「核心競爭力」方面把中國踩在腳下。

美國百年霸權當然不是白給的，它幹倒過歐洲、亞洲數個曾經的霸權國，總結出了一整套豐富經驗，整人時設計周密、布局深遠、花樣百出、善捕時機、出手狠辣、極具韌性，中國要打醒十二分精神！