自由自由，多少罪惡假汝之名而行。在自詡「文明燈塔」的美國，幾乎每天都在上演無法無天的野蠻鬧劇。日前賓夕凡尼亞州費城發生集體搶掠事件，上百名青少年闖入多家店舖，將所有商品洗劫一空。雖然警察趕到後拘捕了數名疑犯，但不過是例行公事，這些疑犯轉眼就可以大搖大擺走出來，因為司法機構根本奈何不了他們。

在美國，類似的集體搶掠場面早已司空見慣，還取了一個很好聽的名字「零元購」，可見老美是多麼虛偽，明明是犯罪行為，卻被合法化和合理化。事緣加州多年前通過法案，只要盜竊金額不超過950美元，就以輕罪論處。結果零元購現象迅速由加州傳遍全國各地，許多犯罪者更加肆無忌憚，進入商店拿了東西就跑，店員不能也不敢阻止，否則隨時連自己性命也保不住。

世界首富馬斯克看到費城集體搶掠視頻後，不禁在社交媒體上慨嘆：美國即將成為小丑。其實不是即將，而是早就成為小丑，只是許多美國人不願承認而已。統計顯示，去年美國零售商因為庫存減少而損失逾1,120億美元，當中約410億美元由盜竊造成。而所謂的盜竊，實際上大多是明目張膽的零元購。在無日無之的集體搶掠之下，小商店固然無法生存，大型連鎖店也苦不堪言，紛紛關門了事。日前奧克蘭市200多商戶不分種族，集體罷市走上街頭，要求當局打擊罪行，維護市民的人身財產安全。這有用嗎？無非又是對牛彈琴，美國的法律主要是為了保護罪犯，而不是為了保護良民。

有人問，在以文明和法治社會自居的美國，為何會有這麼多青少年走上犯罪道路？這種扭曲的價值觀和行為規範到底是怎麼形成的？答案很簡單，上樑不正下樑歪，美國政壇充斥自私自利的投機政客，整個社會瀰漫頹廢腐朽的氣息，許多青少年耳濡目染，不墮落才怪。而這就是老美向全世界推銷的所謂普世價值，不是很諷刺嗎？

綿綿不絕，必有亂結，政府職能失效，法律作用減退，社會必將走向無序和混亂。當今美國可以用金玉其外、敗絮其中形容，零元購亂象只是冰山一角，槍械暴力、毒品氾濫乃至貧富懸殊、種族矛盾等，已成為美國社會難以根治的頑疾。華府政客無心給美國治病，反而以教師爺自居對別國指手畫腳，這才是最大的笑話。