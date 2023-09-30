美國費城多個地方日前遭大批青少年集體搶劫和破壞，蘋果手機店、體育用品店等遭快閃搶掠。惟有視頻清楚拍到有人將到手的手機怒摔在地，有人在iPad上淋潑液體。若套用遠東地區撐黑暴人士的說法，這便是「示威者不是為了個人利益」了，那該怎麼看待美國青年構築的這道美麗風景線呢？

像上述的快閃搶掠、搗亂破壞，不僅在美國很常見，歪風也吹到了英國，可謂遍地開花。費城青年蒙起了面進行打砸搶燒、「裝修」店舖，報道指就在搶掠發生前，當地有民眾和平集會，抗議法官駁回對一名警察的謀殺指控，該名警察早前在截查汽車期間，開槍射殺一名男司機，雖然警方強調搶掠事件與集會無關。問題是，類似的格局有沒有點兒熟口熟面？同樣是借和平集會打頭陣再作騎劫，同樣是聲稱替一名死者伸冤，美國的黑暴只能怪沒有獲背後操作單位送上一疊疊已充值的八達通，於是有人抵不住誘惑，干犯了搶掠行為。

只要對歷史具備足夠程度的認識，定當發現不論古今中外的歷史大事件中，總不缺年輕人的身影，撇開年代太久遠的未必有太大參考意義，畢竟當時人均壽命也不高，單是聚焦近百年來，從希特拉青年團、文革紅衞兵、推倒柏林圍牆，到佔中佔旺、2019年黑暴，年輕人永遠是一股龐大妄動的力量，皆因這只不過是一群身體上開始準備步入成年，思想卻仍然停留在未戒奶智商的小小人仔而已。若被善意引導，有機會造福人群；倘遭有心人擺布，被掛上民主的羊頭所蒙蔽，只能幹出縱火堵路、割頸、潑鏹、燒人，淪為盟主的小混混，還要自稱在「行公義」。

天下黑暴一樣黑，做人應謹記《異見者：致憤怒的青年世代》中說的「不可隨眾行惡」。