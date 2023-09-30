呢個世界，有啲嘢一動不如一靜，與其廢噏無謂，不如靜下來明心見性，效果可能更好！之不過，一般政客總是按捺不住，不瞎折騰總是周身痕！呢，美國共和黨日前舉行第二場總統初選電視辯論，前總統特朗普再次缺席，但對其選情毫無影響。

今趟辯論，還不是經濟、民生、移民、中國等議題，尤其中國必定成為焦點，其中佛羅里達州州長德桑蒂斯把中國列為美國頭號對手，又吹噓自己限制中國公民喺佛州置產嘅政策，鼓吹把政策擴展至全國。佢又揚言美國應以「硬實力」對抗中國，抨擊美國把太多關鍵工業「外判」給中國，並關注中國喺拉丁美洲擴大軍事及經濟影響力。政客為了刷存在感，總是游談無根，美國經濟衰到貼地，還憑甚麼「硬實力」對抗中國？美國正在走下坡，而中國喺世界舞台嘅影響力卻逐漸成為焦點，那是「君子自強不息」，一步一腳印積聚而來，說「中國喺拉丁美洲擴大軍事及經濟影響力」，那是中國以誠待人贏來的，並非一味靠吹水口惠而實不至！

靠吹有用咩？你看特朗普缺席初選第二場辯論，但民調顯示佢拋離共和黨對手37個百分點！可見政客廢噏已不能成秘笈。又睇吓拜登主持第二屆美國—太平洋島國論壇峰會，佢忽然鍾情迷你國，還不是為了藉着提升與太平洋島國嘅關係，強化亞太戰略部署，要言之，就係要抗衡中國。之不過，所羅門群島總理索加瓦雷拒絕參加峰會，佢嘅理由簡單直接，就係唔想聽別人說教，說美國有多好，佢國內有更多事務要處理。呢個「別人」，呼之欲出，梗係拜登啦！所以話啫，政客身處逆境又冇料，就咪亂噏廿四，講多錯多，徒惹笑柄及更易露底；務實才是根本，再畀啲誠意才是正道。