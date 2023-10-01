正論：北上蜂擁南下稀　香港旅業陷困局

中港通關後，本港旅遊業復甦進度不如預期，內地旅客入境人次不及港人北上，隨着中秋10‧1長假期展開，北上蜂擁、南下疏落的態勢更加明顯。君不見，中秋節當日只有75個內地旅行團入境本港，昨日同樣不見熱鬧。反觀經陸路口岸北上消費的港人非常瘋狂，僅昨日全日便達50萬人次。此消彼長，香港再不推陳出新，一味食老本，旅遊業要追落後恐更困難。

一連8日的10‧1長假期展開，截至前晚9時，有逾26萬人次經各口岸入境本港，較今年5‧1黃金周首日逾31萬下跌16%。儘管旅遊業界認為，傳統上中秋節較多人留在家裏團圓，認為過後內地旅客訪港數字便會回升，但及至昨日，本港旅遊區雖然仍算車水馬龍，但內地旅客直指不如內地景點摩肩接踵，而且購物亦不會如過去那麼豪爽，皆因內地網購甚麼都有，已不用專誠來港購物。甚至乎，連專做「團餐」的土瓜灣、紅磡區食肆一樣「拍烏蠅」，團客疏疏落落，吉枱甚多。

港府煞有介事推出的「香港夜繽紛」，多個海濱市集也不見熱鬧，有檔主坦言天氣太熱，人流不多，生意淡靜，冀入夜後會有好轉。更不必說，港產官僚思慮不周，畏首畏尾，鐵定10‧1放煙花當晚提早暫停灣仔夜市，又連續兩天取消無人機匯演，令港人和旅客都大感掃興。業界預期，整個長假期只可回復疫情前約七成的旅客量，坦承旅遊業仍有待時間復甦。

冰火兩重天。昨日羅湖口岸等候過關的港人大排長龍，一早便見人潮，截至昨日下午4時，入境處錄得約33萬人次經各陸路口岸出境，料全日會有50萬人次北上，反映北上消費已成不可逆轉的潮流。事實上，深圳市況熱火朝天，食肆和大型商場充斥港人身影，不少人更是一家大細北上，部分人更預訂酒店過夜。他們異口同聲表示，深圳消費較香港便宜，選擇更多，地方更大，服務亦較香港好。

例如不少港人專門到深圳剪髮美容，認為當地師傅更細心；又如在香港光顧牙醫所費不菲，但在深圳只是香港價錢的五分之一；簡單如配眼鏡，香港往往要等候一星期才能取貨，在深圳即日可取；遑論本港食肆服務差劣，部分職員只知「粗聲粗氣」待客，跟深圳以客為尊是兩碼子事。兩相比較之下，哪一地的服務更得人心，不言自明。

有比較，有傷害。本港旅遊、餐飲及零售業都已感到危機所在，但卻苦無對策。一來本港經營成本高企，租金、人工比深圳高得多，以致在價格競爭方面欠缺優勢；二來人手不足，缺人情況至今未見改善，即使港府破天荒准許輸入外勞，惟審批需時，遠水難救近火；三來土地不足，景點面積或商場空間難跟深圳比較。誠然，這些都是實情，惟這些只是香港吸客難的部分原因，並非全部原因。說到底，香港吸客難的最大原因，恐怕仍是業界不思進取、港人故步自封所致。

受惠於內地個人遊政策，香港旅遊業經歷了長長的黃金期，財神爺自動送上門，業界不用太過努力也能輕易賺錢。可惜隨着經濟環境改變、疫情來襲，加上中國國力發展神速，各地城市不斷進步，香港的優勢已所餘無幾。數年前甚至不斷出現趕客行為，又是「鳩嗚」，又是「踢篋」，當時本報已不斷提醒，禍福無門，惟人自招，香港人自以為高人一等，動輒擺出高高在上的嘴臉趕客，最後必然是旅客過門不入，自招惡果。尤其劏客黑店屢禁不止，至今仍將內地旅客當成羊牯，香港連「貨真價實」的招牌也遭拆去，不是自毀長城是甚麼？

此一時，彼一時。過去是內地旅客當香港是寶，現在則是香港人視深圳為寶。數字最能說明問題，7月有逾452萬人次港人經陸路北上，南下的內地訪客人次只有174萬；至8月北上人次激增至約598.5萬，南下旅客雖升至302.8萬人次，惟北上南下的差距進一步拉闊，7月及8月北上港人均較南下內地旅客多接近一倍，8月每個周末的南下北上差額更逾10萬人次。旅客和消費者用腳投票，香港究竟出了甚麼問題，還用問嗎？

「香港夜繽紛」搞得甩甩漏漏，服務業又不以客為尊，加上香港舊樓危樓太多，社區更新太慢，連銅鑼灣的大街大巷也是遍地垃圾，旅客見狀會有甚麼感想，不言而喻。隨着內地經濟及科技發展一日千里，香港卻原地踏步，若說有朝一日連內地旅客也嫌棄香港這個「窮酸親戚」，絕非危言聳聽！