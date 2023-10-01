中國駐美大使日前透露，近期中美關係有止跌企穩的迹象，雙方多次展開高層級外交接觸。9月16日至17日，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問沙利文會面商談；9月18日，中國國家副主席韓正在紐約召開的聯合國大會上和美國國務卿布林肯會面商談；9月19日，韓正在聯合國大會上和美國總統氣候特使克里會面商談；9月19日，中國副外長馬朝旭和美國國務次卿努蘭會面商談；9月27日，中國副外長孫衞東與美國助理國務卿康達、美國國務次卿努蘭會面商談。

這一連串的高層級會面商談，涉及中美關係、國際及地區安全問題、亞太地區形勢、各自地區政策。會面商談的官員身份「拾級而上」，所談的事項愈來愈具體、深入和有實質意義。事情走到這一步，說明美國有心調整過去幾年一直耍花招，一邊向中國施壓、一邊向中國摸底的手段；意識到中國根本不吃這一套，美方還是老老實實地回到解決問題的接觸上來，不要再作無用功，不要再抱不切實際的妄想。

這場由美國發起的中美國運之戰，美方在出盡花招、無限施壓、不斷碰壁後，不能不對中國有了「新認識」，正在給自己找下台階。布林肯日前在一個論壇上表示，中國尋求在軍事、經濟、外交超越美國，成為世界頭號強國，這從某種意義而言並不奇怪，因為中國有着非凡的歷史。布林肯似乎「理解」了「中國尋求恢復他們認為在世界上應有的地位」。我們要說，布林肯的這種言論，正是拜登政府打壓中國的外交政策連連碰壁的結果。

然而中美高層頻頻接觸展現的「中美外交企穩」，只是美國對華政策的一個部分動向。美國視中國為「最大戰略競爭對手」，欲把中國打倒壓垮的國策沒有變，且繼續強化對中國施以硬的一手。近日，美國國防部發表2023年《打擊大規模殺傷力武器戰略》報告，仍把中國列為「步步進逼的威脅」，把俄羅斯列為「迫切威脅」。