過去數百年西方一直引領着世界發展，不僅在科技和經濟方面領先，而且主導了國際秩序和規則，因此養成唯我獨尊的傲慢心態，不容許任何國家超越。最近歐盟宣布對中國電動汽車發起反補貼調查，正是這種傲慢心態作祟。他們聲稱「中國政府對電動汽車生產商提供巨額國家補貼，導致市場扭曲和不公平競爭」，這豈止是雙重標準，簡直是賊喊捉賊，難道他們自己沒有行業補貼？歐盟《晶片法案》最近剛剛生效，計劃2030年前投入430億歐元，支持歐盟成員國的晶片生產、發展計劃和新創企業投資等，這不是補貼又是甚麼？還有，美國《晶片法案》和《降低通脹法案》更是赤裸裸的補貼行為，為何歐盟不敢對美國發起反補貼調查？

說穿了，歐盟之所以刻意針對中國電動汽車，根本與補貼無關，而是因為他們已落後於中國。早前在德國慕尼黑舉行的國際車展，中國展商佔了四成，全是新能源汽車，既有技術優勢，更有價格優勢，令歐洲同行自愧不如。論燃油汽車，歐洲無疑還有一定的優勢，但說到新能源汽車，歐洲車廠顯然已無法跟中國車廠相提並論。正是在羨慕嫉妒恨的複雜心理之下，歐盟政客漸失方寸，以致胡攪蠻纏。

顯而易見，歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查，絕對是損人不利己甚至是自殘的行為。表面上是為了維護歐盟車廠利益，實際上受到最大傷害的恰恰是歐盟車廠。道理很簡單，一旦歐盟對中國電動汽車徵收額外關稅，中方必然採取反制措施，歐盟尤其是德國車廠將會首當其衝。中國是德國汽車的主要市場，提供了將近三成的銷量和利潤，如果中歐爆發關稅戰，德國車廠的命運可想而知。

難怪歐盟反補貼調查的消息一公布，德國商界幾乎齊聲反對，連德國交通部長也在報章撰文，不贊成設置市場壁壘，認為此舉可能導致報復性關稅，並引發連鎖反應，最終對德國經濟造成巨大損害。這並非無的放矢，在俄烏戰爭拖累之下，德國經濟本已五勞七傷，由歐盟領頭羊變成拖後腿，若再受到關稅戰打擊，更將雪上加霜。

歐盟政客為了一己私利，將政治凌駕經濟，也許自鳴得意，殊不知這無異於給歐盟商界埋雷。有人說，歐盟委員會主席萊恩是美國代理人，只為美國利益服務，雖不中亦不遠。