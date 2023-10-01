華為突破美國科技封鎖，先在美國商務部長雷蒙多訪華期間，「偷步」開售Mate 60 Pro，讓她直呼「Upset」；其後在全球發布會上一口氣推出多項新產品，包括「機王」Mate 60 RS、手錶、平板、智慧屏等。儘管絕口不提晶片事宜，但此舉旨在告訴美國：中國已有自主研發和量產晶片能力，準備好隨時「脫鈎斷鏈」。

美國出乎意料之外自不待言，當地有智庫便繼續唱衰，直指華為是中國政府傾舉國之力來扶持，研發出7納米晶片不足為奇，但其良率可能只有15%，不可能大量生產，亦證明美國的科技封鎖發揮作用云云，堪稱夜行人吹口哨，自我壯膽。其實來說是非者，就是是非人，說到傾舉國之力，又怎麼及得美國，傾舉國之力再聯同盟友來打壓一間民營企業更兇猛？至於華為晶片良率是否這麼低，從其出機量便自有分曉。

再說，美國號召力早就大不如前，例如荷蘭，一直緊隨美國對華的禁制令，但當地光刻機巨頭ASML的CEO最近鬆口，直認西方向中國實施技術封鎖是徒勞，因為中國「會提出我們還沒想到的解決方案」，並揚言會致力發展中國市場。從華為「大反攻」觀之，中國可能很快就會有自己的光刻機，這不由得荷蘭不心驚，皆因現在不做中國生意，很快便無生意可做。

打鐵還需自身硬，中國實在是交出了亮麗成績表。除了華為的王子復仇記外，成功斡旋伊朗和沙特阿拉伯和解，便令西方目瞪口呆；金磚峰會擴員，並加速成立非美元結算系統，中國的推動力更是不可或缺。反觀美國將全副心思放在如何打壓中國，卻沒有用同等精力來自我提升，此長彼消。中國早就不是龜兔賽跑中那隻烏龜，美國卻仍然是不可一世的兔子，結果如何，大家心中有數。