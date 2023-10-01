美國白宮公布貿易和發展署將資助300萬美元，為太平洋區內的海底光纖電纜項目進行可行性研究。英媒引述計劃文件指，該海底電纜擬連接美屬薩摩亞和關島以及多個太平洋島國，以提升美國在該區的利益，與中國爭奪影響力。瘦田無人耕，耕開美來爭，太平洋島國必然從此多事。

美國看似盛意拳拳，惟300萬美元的研究，乍聽便知內有文章。根據文件，該條名為「中央太平洋電纜」將延伸數千公里，惟2021年英媒曾披露，世界銀行拒絕向投標建造連接太平洋島國與關島海底電纜工程的中國企業批出合約，該項目連接瑙魯共和國、基里巴斯、密克羅尼西亞，造價高達7,260萬美元。如今老美胃口更大，會否又是美出豉油，弱國出雞？不可不防。

有太平洋島國的領袖便很不賞面了。所羅門群島總理索加瓦雷便無懼老美，強烈表達出不滿美國的外交政策，稱美國應更加尊重太平洋島國的領導人。問題是，江山易改，美國本性難移。美國外交政策專家米高曼德爾巴在一本分析美國外交策略是如何失敗的著作中，指出美國有種改造他國的癮頭。

本來太平洋島國既不像伊拉克般蘊含龐大的石油利益，亦不像烏克蘭般毗鄰老美的眼中釘，可以起牽制作用，山姆大叔根本正眼也懶得瞧一下。然而自從2019年所羅門群島與台灣斷交，與北京建交後，華府便無蝕底，不但重開關閉了30年的駐太平洋島國所羅門群島大使館，又派官員奔赴當地，亟欲拉攏太平洋島國投效老美抗華的旌旗之下。奈何索加瓦雷不但缺席美國─太平洋島國論壇峰會，更稱不欲被人「說教」，甚至讚揚與中國的發展合作，限制更少、回應更積極，亦符合所羅門群島的需要。你教老美的臉往哪裏擱啊？