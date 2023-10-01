近來美國汽車工會對三大汽車製造商發動罷工，拜登不但不調停，竟還趕到密歇根州，拿着大喇叭支持工會，自稱「我很榮幸成為美國史上最親工會的總統」。印象中，美國總統直接站出來撐工會罷工，這還是頭一次。拜登如此高調猶如走鋼絲，隨時偷雞不成蝕把米。

現時美國汽車工會和三大汽車巨頭談判差距頗大，工會要求4年加薪40%，而三大車廠的還價是17%至20%之間，雙方各不讓步。拜登6月宣布爭取連任時，自稱收到上千個工會背書，偏偏就欠美國汽車工會，他今次站出來，明顯是為了爭取工人選票。

問題是，資方和勞方討價還價的背後矛盾複雜而且曠日持久，事件的發展未必對拜登有利。首先，拜登所屬的民主黨一向比較支持環保低碳，也贊成向電動汽車方向發展，但汽車工會其實是反對推動電動車的，因為電動車的生產自動化程度更高，需要更少的工人，如果大刀闊斧力推電動車，意味着不少工人要下崗。拜登撐工會無形中也得罪了相當一批民主黨支持者。

其次，美國汽車業的競爭本來就很激烈，就連最強勢的特斯拉，7月份在中國的汽車銷量也下降了31%，跌到今年以來最低水平，中國車企已在國內、歐洲、東南亞、南美等市場對美國同行發起全面挑戰。美國汽車工會現在還要大罷工，無異是自殘搞破壞。如果罷工長期化，更隨時令美國第4季度陷入經濟零增長。明年就是總統選舉，美國這時候一旦陷入經濟蕭條，肯定不利現任總統。

罷工一向是引爆貧富仇恨的運動，很易惹火燒身。拜登今次瞓身撐工會，顯然是希望力谷民望追上特朗普，但我擔心他最後會檢了芝麻丟了西瓜。