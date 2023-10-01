中國國民黨副主席夏立言近日發出驚人之語，聲稱「我們中國國民黨絕對不是一個親中，或者一個支持統一的政黨」。此話一出，引起各界矚目，很多大陸朋友更感嘆：「國民黨終於露出真面目了！」聽起來或許有點詭異，「中國」國民黨不親中？不打算統一？那還叫甚麼中國國民黨？但夏立言所言確實貼近了部分現況，也就是當今國民黨以黨主席朱立倫為首的高層與民代幹部當中，除了少數幾人外，基本上確實更親美、日，而且也沒有甚麼統一的念頭。

這種與國民黨創黨精神完全背道而馳的想法，在國民黨內儼然已成為主流，原因無他，在目前台灣政治環境的氛圍下，主張統一的選票愈來愈少，擁有大中國思想的人，不是在選舉時刻意隱匿自己的想法，就是只能成為如張亞中教授之流的邊緣人。政客都是選舉的動物，對選民的流向當然洞若觀火，於是國民黨和民進黨的主張逐漸合流，差別只在於「華獨」與「獨台」罷了。

事實是，馬英九與洪秀柱等仍舊堅持兩岸未來應走向統一的人，在國民黨內逐漸凋零，已經成為另一種形式的「黨國餘孽」。朱立倫等主張「華獨」的人雖然不敢批評馬英九的想法，但也只是敬而遠之，這也就是儘管馬英九訪問大陸造成旋風，整個國民黨對此卻相對低調的真正原因。

國民黨「華獨」化已非一朝一夕，侯友宜過去從來不提兩岸問題，對「九二共識」不置可否，直到選情急轉直下，為了鞏固基本盤，才勉強提出「支持合乎中華民國憲法的九二共識」，反對「一國兩制」，就是這種心態的最佳體現。當中國國民黨逐步放棄統一，走向轉型台灣國民黨之路，兩岸未來要和平收場，只怕會非常艱難了。