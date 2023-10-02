美國政府隔三差五面臨停擺威脅，不是債務上限問題，就是預算案在國會受阻。這次也是因為兩黨惡鬥加上共和黨內訌，眾議院對新財政年度預算撥款法案一直爭論不休，幸好在最後關頭通過臨時撥款法案，才避免再次上演政府停擺鬧劇。但共和黨籍的眾議院議長麥卡錫卻因此被黨內極右派批評過於軟弱，面臨下台壓力。有人說美國已成為當今世界的最大笑話，信然。

1976年以來，美國政府已出現21次因為資金缺口而導致關門。雖然每次停擺時間都不會太長，最長的一次是特朗普擔任總統期間，因為修築邊境牆的問題而與國會僵持不下，導致預算案遲遲無法通過，政府足足停擺了35天。對此，許多美國人可能已經麻木，但外人總是覺得很可笑。如果說這就是所謂的「民主燈塔」，未免太諷刺。

政府停擺意味着數百萬聯邦僱員及現役軍人可能領不到薪金，部分人需要放無薪假，而基層民眾則可能無法獲得福利援助。經濟學家說，政府人員的工作時長、工資和生產率下降，都將拖累國內生產總值的增長。道理淺顯易懂，但誰會在乎？政客們關心的是個人政治利益，眼中只有選票，哪管洪水滔天。美國一間諮詢公司早前做了一項調查，接近一半受訪選民認為，民主、共和兩黨互鬥正是政府頻頻面臨停擺威脅的主因，逾四成受訪者怪罪拜登及民主黨。其實怪誰都沒用，哪個政黨都一樣，只是爛橙和爛蘋果的分別而已，如果特朗普重新上台，爭議只會更多，不會更少。

這就是美國的政治現實，兩黨惡鬥導致爭議無日無之，也導致政策混亂不堪。四年一次大選加上兩年一次中期選舉，基本上都是在內鬥內耗。當選的政黨前兩年需要完成換屆調整和應付中期選舉，後兩年又要忙於大選；落選的政黨則是為反而反，千方百計阻止對方施政。在這種制度之下，哪個政客會真正為公眾利益着想？

目前美國三大車企的工會正發起罷工，身為總統的拜登不但沒有想辦法調停，反而親臨現場為工潮拱火澆油，明眼人都知道純粹為了選票。美國汽車產業的競爭力每況愈下，工會還獅子大開口要求加薪四成，無異於雪上加霜，隨時成為壓垮駱駝的最後一根稻草，從而拖累整體經濟。拜登在爭取選票的時候，難道沒有考慮工潮帶來的後果？