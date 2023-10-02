美國在二戰後成為全球唯一霸主，那時候人人用仰望的眼光由衷佩服美國。然而，三十年河東，三十年河西，今日的美國基建破落，發展停滯不前。君不見，在中國高鐵早已成為「走出去」的名片後，美國佛羅里達州此刻才迎來首條高鐵，但別說時速只有200公里，比廣州普通鐵路慢得多，更在通車首日就撞死人。

美國之所以基建落後，第一是莫財，第二是欠缺技術人手，第三是黨爭過於激烈，致令許多宏圖大計都胎死腹中。拜登不是不知問題所在，但面對中國崛起，一帶一路的空前成功，他不得不硬着頭皮急起直追。

他早前便誇誇其談，聲言要推動《基建投資就業法》三大終極目標：首先是打造「數位美國」，藉由普及寬頻5G打造數位社會，順勢完善高科技產業供應鏈；其次是融入物聯網、AI、雲端計算於基礎建設全面更新，藉由鐵道、公路、機場、港口更新落實智慧交通；第三是因應氣候變遷挑戰，普及智慧電網、廣推電動車與充電站，貫徹2050年零碳目標。

這還不止，為了跟中國一帶一路互別苗頭，他揚言要推進連接印度、中東和歐洲的大型基建項目，包括鐵路和海路。日前，美國與印度、沙特阿拉伯、阿聯酋、歐盟、法國、德國和意大利簽署一項原則性協議。看似磨拳擦掌，實際又會如何？

先生之志大矣，先生能力不足。美國連自己也缺乏高鐵貫通全國，卻妄言要打造連接歐亞的鐵路，請問錢從何來？技術人力從何來？紐約直到去年才宣布，會為全長約672.7公里的地鐵隧道路段鋪設無線通訊網絡，但需時長達10年。對時時刻刻都樂做「低頭族」的香港人來說，這簡直是匪夷所思，但這就是今日美國！