美國眾議院議長麥卡錫的臨時開支法案趕及在限期前通過，雖然令華府避過了停擺的尷尬，惟事件再次暴露出民主燈塔的兩黨政治可以有多胡鬧，像這樣的國家還要擺出民主教師爺的模樣妄圖對全球說教，真是貽笑大方。上述臨時法案剔除了援助烏克蘭及用作邊境安全的開支，但保留了自然災害援助開支。最終獲得眾議院335票贊成、91票反對，大比數通過。除了伊利諾伊州眾議員民主黨籍的奎格利投下反對票外，餘下90張反對票均來自共和黨。可見新加坡建國總理李光耀指，實行兩黨制的國家「必然走向平庸」，所言非虛。

眾議院的極端共和黨人過去數周極力反對的不是甚麼，而是要求大幅削減開支。畢竟美國國債總額破紀錄突破33萬億美元，只有遠東地區的舔美傻人才會以為老美並非莫財。援助烏克蘭不但拱火澆油、極為陰毒，何況數億、數十億美元的倒出去，確是財政無底洞，除了養肥軍工產業外，其他人士又有何益？政客不敢力斥代理人戰爭的可恥，本已荒謬，但細究之下，緊接着一幕幕政棍小丑戲後，上演的竟是上述臨時開支法案獲得眾議院超過三分之二議員的大比數支持。那麼之前對開支很有意見的政棍，其立場究竟有多堅定？

更甚的是，這類擅長鑽空子的政棍，不僅黨同伐異，而且人不為己天誅地滅。麥卡錫面對共和黨內極右派步步進逼，被外界譏為「最軟弱眾議院議長」，黨友明頂暗抗或乾脆背後插刀已是有目共睹。兩黨制跟世上大多數制度一樣，其問題並非全出在制度本身，而是制度裏出現的人。美國表面上看似很民主，好像具備完善制度制衡手握權力之人，但這只是知其一、不知其二的淺陋之見，單是「稜鏡計劃」監聽美國人、地球人，又制衡了個甚麼呢？