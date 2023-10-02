朝鮮半島無核化問題一直備受外界關注，遺憾的是，北韓政府上周將核武力量政策明文寫入憲法，意味平壤在擁核議題上再無談判餘地。北韓領袖金正恩解釋，這是因為美日韓軍事同盟體制給北韓帶來威脅，但我以為北韓不棄核真正的原因，與利比亞和烏克蘭先後放棄核武、最終都落得悲慘下場有關。

遠的是2003年卡達菲政權棄核的教訓深刻。當年利比亞領導人卡達菲與美國談判後，同意廢除核武和生化武器發展計劃，卡達菲一下子也由西方國家眼中的惡魔變為好友。豈料8年之後美國就翻臉不認人，聯手北約部隊協助利比亞反對派推翻並擊斃卡達菲。北韓外交部曾就此批評美國用種種甜言蜜語哄騙利比亞解除武裝，然後以武力將其一口吃掉，堅稱北韓的先軍政策是百分百正確的。

近的例子則是俄烏戰爭。蘇聯1991年解體後，俄羅斯、白羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦4個新生國家繼承了蘇聯兩萬多枚核彈頭。美國同意撥款援助烏克蘭，以及和俄國簽署備忘錄，承諾保障烏克蘭領土的獨立，以此換取烏克蘭銷毀核武。

俄羅斯去年出兵烏克蘭，幾乎令烏國陷入分裂，原因複雜，但某程度上也和烏國當年放棄核武有關，否則普京不會毫無忌憚。美國前總統克林頓早前表示後悔在1994年說服烏國放棄核武，認為若基輔仍保有核威懾力，俄國或許就不會入侵。

伊朗相比之下就聰明多了，多年來不惜頂住壓力也要推行核計劃，才能一直撐到今日。對北韓來說，這些國家不同的際遇印證了在這個無秩序的世界，一個國家要獲得安全，就必須擁有核武，面對美國不斷施壓更要加快實現核武升級。朝鮮半島實現無核化已成為空中樓閣的幻想。