「一室之不治，何以天下國家為？」意思係一間房子都管理唔好，怎麼能管理整個國家呢？今之法國則是「一蝨之不治，何以殖民非洲為？」據悉，自入夏以來，法國巴黎嘅戲院、學校、高鐵和醫院等地出現大量床蝨！

為免床蝨持續擴散，影響明年巴黎奧運，法國政府最近宣布，正在發起一項協同計劃，遏止床蝨孳生。巴黎市政廳日前敦促馬克龍政府幫助解決床蝨問題，包括成立一個專門嘅工作組，可見床蝨問題已極度困擾國民。阿哥，花都奇遇結良緣，係好多青年男女青春騷動嘅浪漫之想，依家「結良緣」就未必，倒係「被蝨咬」則機會壓一！

言歸正傳，老朽所講之「一蝨之不治，何以殖民非洲為」，係指西非國家尼日爾軍方於7月底發動政變奪權後，與前宗主國法國關係迅速惡化；尼日爾軍政府甚至下逐客令，要法國年內全撤走當地約1,500名士兵，此舉無疑將打擊法國喺薩赫勒地區對抗伊斯蘭武裝分子嘅行動以及巴黎喺當地嘅影響力。法國總統馬克龍不久前接受訪問時表示，駐尼日爾嘅士兵將於未來數周至數月有秩序地撤出，為此將會跟尼日爾嘅政變者協調，希望一切可平靜地進行。

法國近年喺西非嘅前殖民地影響力不斷減少，而法國國內嘅治安亦愈來愈差，自2005年郊區暴動事件以來，2018年又有全國因調高燃料稅而爆發嘅「黃背心之亂」。該國也多次發生警察暴力執法事件，汽車、建築物燃燒於熊熊火光之中，這些畫面吾人從電視畫面亦見慣見熟！

馬克龍應明白「安內攘外」之道，否則如何再在非洲擴大勢力？更何況中國、美國、印度及俄羅斯都尋求與非洲國家合作，難免與法國構成競爭。今馬克龍決定全撤尼日爾駐軍，係退一步海闊天空！