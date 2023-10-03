娛圈單打：胴體這麼誘人　梗係要大解放

BLACK PINK甜心擔當Lisa最近非常風騷，先是傳出同奢侈品集團LVMH的「三太子」拍拖；繼而懶理外界嘩然，瞓身演出巴黎「19禁」艷舞騷。結果演出大獲成功，唔止隊友Jisoo同Rose親身支持，緋聞男友一樣成為座上客，甚至吸引Angelababy等內地紅星爭相入場一窺究竟。

不過咁，呢個馳名世界的艷舞騷，唔止唱歌跳舞咁簡單，而係以香艷「無上裝」和女舞蹈員脫衣作招徠，難怪粉絲一聽到Lisa參演都大表震驚，擔心偶像忽然豁出去剝衫露點「為藝術而犧牲」。

以Lisa今時今日的名氣及身價，點可能露點益街坊吖，粉絲只係杞人憂天啫。她是整場騷之中，唯一一個可以着上Bra Top堅守兩點的舞者，但T-Back當然唔少得。據現場觀眾透露，Lisa同其他人一樣，舞姿極盡誘惑之能事，期間甚至將裹胸黑紗脫掉拋給觀眾，跟平時天真甜美的形象判若兩人。

即係咁，以南韓呢啲咁保守的社會，對於當紅美女偶像跑去洋人地方大解放，肯定惹起不滿。果不其然，唔止Lisa被罵「似妓女」，就連Jisoo同Rose慘被拖落水，遭批評為「支持朋友去夜總會返工」，有冇再誇張啲！

好心唔好咁老土啦，Lisa早就大個女，又正值顏值高峰，何況身材修長骨骼精奇，依家唔露等幾時。嗱，有指Lisa此舉係為咗取悅富豪男友，皆因二人在巴黎約會嘅時候，「三太子」已多次帶Lisa欣賞呢個艷舞騷，今次女友親身上陣，難怪男友睇到笑不攏嘴！