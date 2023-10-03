烏克蘭在國際政治上逐漸喪失支持。當然，美國民主黨政府還是堅持作為烏克蘭政權的最大後盾，不過，即使在美國，反對的力量亦正在加強。剛剛美國國會通過臨時45天政府支出的法案，為免政府失去經費停擺，法案中排除了對烏任何新增援助的支出，意即在這45天內，美國政府難以如前那樣輕易加添援烏經費。或許拜登可以另提法案進行新的援助，但今次臨時法案的通過，足以顯示美國建制中反對援烏的勢力日大，下次甚至可以再次否決援烏，或對援烏加上不少條件，對澤連斯基政權施壓。

美國如此，歐盟的情況更劣。烏克蘭糧食輸歐打擊當地農業為主的國家，已使多國拒絕跟從歐盟政策，強自禁制烏克蘭的糧食入口，其中包括支持烏克蘭最有力的波蘭，以及東歐前線的匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞等，其中波蘭與澤連斯基政權更是惡言相向，恨意不平。

此外，各國選舉新的形勢反映不滿烏戰影響的情緒，斯洛伐克大選是左翼親俄政黨將會上台，選舉期便已公開質疑歐盟支持烏克蘭戰爭。周邊國家中，保加利亞總統是明顯傾向俄羅斯，而波蘭將會大選，現政權與澤連斯基交惡，也並不盲從歐盟政策，再當選後可能與烏克蘭有更多的矛盾。

但可能最有影響的會是德國。原東德地區對聯邦的親美親烏政策不滿，主因是援烏對德國經濟打擊巨大，2023年應是衰退一年。原東德地區屬發展較弱地區，統一以來仍長期缺乏發展，高通脹高失業率壓力下，受損比原西德地區更甚，去工業化的程度更惡劣。當地社會便有不少懷念統一前的安穩和工作，政治上已與原西德地區有頗大的差別。近期地方選舉不利執政的社民黨聯盟，尤其是極端反俄反中的綠黨，更被選民拋棄。德聯邦選舉4年一屆，2021年後便要到2025年再選，但地方選舉不利，以及民意下降，卻可能對社民黨政權有愈來愈大的壓力，即使大政策不改，社民黨可能與綠黨有更明顯的政策分歧，政府的烏戰政策難免轉向保守。

歐美政治形勢發展反映出各方對烏戰的不滿，但烏戰是大國角力，而策動烏戰的美國是決定戰爭的最大力量，縱使小國不滿歐盟猶豫，亦不可能左右美國的戰爭決定。烏戰涉及利益巨大，美國的政黨民主受制於戰爭經濟的利益，民意、國際輿論是沒法可約束的，最後還是戰場決勝。