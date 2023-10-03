美國布局打壓、圍堵中國，台海局勢和南海局勢是緊密相連的。美國在台灣問題上，在台海製造緊張局勢由來已久，特朗普和拜登上台發動中美國運之戰，大國競爭的大戰略中更是把台海緊張推向戰爭方向，美國利用和支持台灣島內的「倚美謀獨」訴求，向台灣出售數量空前的武器，派軍事官員進駐台灣訓練台軍，派海軍陸戰隊進駐台北。

美國在是否「出兵護台」問題上，玩「模糊政策」、玩「戰爭邊緣」政策，目的是欲挑起戰爭，威脅北京，把台灣這枚棋子用到盡，用到毀滅。然而，事實上美國到底敢不敢「出兵護台」、不惜和中國交戰，這不是美國單方面決定的，更重要的是中國的態度和反應。

以美國欺軟怕硬的本性，以中國現在強大的軍力和國力，中國若能堅決有力、毫不含糊地回應美國的軍事挑釁，美國的「模糊政策」就會向「不敢出兵」傾斜；反之，如果中國對美國的軍事挑釁、政治壓力表現軟弱、瞻前顧後，美國就會得寸進尺，以為中國不敢和它刀兵相見，它的「模糊政策」就會向「出兵」傾斜。

長期以來，美國的霸權、欺負人、用甚麼方法達到打垮對手，都是建立在它的所謂「實力政策」基礎上的。現在和中國相比，美國的「實力」佔不了多大上風，在中國的家門口開戰更會處於劣勢，不過美國不甘心就這麼放棄「實力政策」，它還是要玩恐嚇、玩花樣、玩虛張聲勢「展現實力」。

除了在台海對華威脅、「實力」威嚇，美國這些年也在南海「找碴兒」，拉攏「盟友」製造緊張，支持煽惑它們掀起與華「領海主權之爭」。美國藉機把航母、兵艦、軍機開進南海「自由航行」，抵近中國島嶼偵察、挑釁，擺出要動刀兵的架勢。美國這是在南海策應台海，對華施壓。然而這沒有多大作用，南海衝突絲毫影響不了北京在台海的武統安排，以及打敗美國軍事干預的結局。