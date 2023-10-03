加拿大政府最近鬧了一場世界級笑話。事緣烏克蘭總統澤連斯基訪問加拿大期間到國會演說，全體議員出席之外，總理杜魯多也率領內閣要員集體撐場，而且為了渲染反俄氣氛，不知從哪裏找來一位98歲的烏克蘭「老兵」，聲稱當年曾與俄羅斯（其實是蘇聯）軍隊作戰，因此獲得全場起立鼓掌。下議院議長羅塔對其大肆吹捧：「他是烏克蘭的英雄，加拿大的英雄，我們感謝他所付出的一切。」

原來這位所謂的抗俄英雄，真實身份是一位納粹老兵，其所屬的「加利西亞師」曾涉及鎮壓華沙起義、屠殺猶太人和波蘭人等戰爭罪行。加拿大政客一聽到他曾對抗俄羅斯，便不理三七二十一對其大吹特吹，可見他們是多麼的無知和無聊。二戰期間，加拿大和蘇聯、美國站在同一陣線，都是反法西斯同盟的成員，曾共同對抗納粹德國，現在卻反過來吹捧一位納粹老兵，這恐怕不只是對歷史無知，而是智商有問題。

在國際輿論齊聲譴責尤其是以色列、波蘭等國強烈抗議之下，下議院議長羅塔辭職了，總理杜魯多也道歉了，但加拿大的國家形象已被這班政治小學雞徹底摧毀。說加拿大政客小學雞，一點也不冤枉，這些年杜魯多政府一味充當美國應聲蟲，毫無外交自主可言，在對俄、對華及地緣政策上愈來愈荒腔走板。多年前加拿大奉美國之命非法拘留華為高層孟晚舟，已令人見識其政府的無能；去年杜魯多在峇里島出席G20峰會期間與中國國家主席習近平簡短會面，卻私自將交談內容透露給傳媒，結果被習近平面斥「不合適」，其幼稚可想而知。

最尷尬的是，杜魯多政府雖然緊跟美國步伐，但最近因為加拿大籍錫克教領袖被暗殺而與印度鬧翻，美國並沒有支持加拿大，反而百般安撫印度。這件事除了反映美西方在人權問題的虛偽和雙標，也反映加拿大這種附庸國的無助和悲哀。

見微知著，加拿大政客幼稚無知，正是西方政客的普遍特點。通過所謂民主選出來的政客，大多只懂得耍嘴皮子，雖然能說會道，卻缺乏從政經驗，有的甚至毫無外交常識，以致笑話百出。在電影《少林足球》裏，周星馳有句經典台詞：「你快點回火星吧，地球是很危險的！」好像杜魯多這種貨色，根本不適合從政，還是快點回火星吧，以免繼續丟人現眼！