內地的「10‧1」黃金周，處處都是人滿之患，出遊人次多達8.96億，以全國人口計算，平均每5個人之中，就有超過3人會踏上旅途，以此觀之，儼然太平盛景。中國的旅遊業蓬勃，原因蓋有多端，近年各省各縣都勤於建設，也用心保育，故新增的旅遊點不少。同一個縣市，你隔兩、三年後重遊，就完全變了模樣，往往都能予人新鮮感。

遠的不說，單論與香港一河之隔的深圳，這個城市的建設就從未停下腳步，你只要用心搜尋，一定可以找到新鮮玩意。筆者身邊不少朋友，如今愛煞了鵬城，有時候周末兩天假期，星期六已經北上了一趟，星期日又說要去，幾乎就連吃個午飯，也想走到深圳河對岸，去光顧當地的餐廳。原因無他，內地的餐飲業不斷推陳出新，新的餐館、食品層出不窮，你如要逐一品嘗，只需擔心自己沒足夠的金錢與時間，若然閣下兩者俱備，便包準不會讓你失望。

神州的旅遊業紅火，另一個主要原因，是交通建設做得好。在短短幾天之內，有9億人出遊，一來一回，交通系統負荷極大，換作世界上任何一個國家，都無法承受，就只有中國，可以將不可能變成可能。單以武漢為例，這座城市位於全國通衢要道，東西南北的旅客穿梭往來，但在「10‧1」期間，卻是秩序井然。有外國記者細意統計，發覺當地的高速鐵路，平均每兩分鐘就可以開出一班，竟然比外國普通地鐵的班次還要頻密。這就叫中國奇迹，不容你不信服。

香港號稱是世界上交通最發達的城市，如今普通鐵路的班次還遠未達到平均兩分鐘一班。有市民要求增加班次，鐵路公司卻回應說「我們在技術上辦不到」。