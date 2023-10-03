德國聯邦議院國防委員會主席史特拉克-齊默爾曼日前指，是時候承認基輔政府有權發射導彈，打擊俄羅斯境內目標。除非是為報復愈來愈多證據表明，北溪天然氣管道被蓄意炸毀事件的幕後黑手與烏克蘭有聯繫之仇，否則真不知該怎麼理解這種送烏克蘭去死的言論。

史特拉克-齊默爾曼指，德國向烏克蘭提供金牛座巡航導彈已經討論逾半年，她警告總理紹爾茨不要再拖延，應盡快對基輔提供這款最大射程逾500公里的導彈，以便烏軍可透過部署這款導彈，來嚴重破壞俄方的軍事後勤，甚至打擊俄國境內目標，她指國際法也允許烏方這樣做。然而，德國婦人忽略了一大重點，在這場代理人戰爭中，國際法是否允許攻俄並非問題的核心所在，幕後老大哥會否同意才是關鍵。

坦白說，就連盟國可以供應甚麼武器、何時交付，當中也有老大哥身影，供烏F16戰機長期只聞樓梯響，就是生怕烏軍不聽指揮，失控攻打俄國境，惹毛了普京，或動用核彈替以烏耗俄畫上句號，結束烏克蘭；又或乾脆引爆世界大戰，來個一拍兩散。無論開出何種結果，均打亂了老美的部署，是故美西方不是討論復討論，就是「幫緊你、幫緊你」，讓澤連斯基氣得直跺腳。

烏克蘭不是沒有試圖把戰火帶進俄國，無人機襲莫斯科、炸克里米亞橋，結果遭俄方強硬回應，使烏國飽受轟炸。德國婦人出盡牙力送烏克蘭一程，本欄始終認為澤氏要麼約普京隻揪，要麼與對方鬥長命，要麼效法美國已故前五星上將麥克阿瑟般，雖被指狂妄但也曾有良心之語：「我長久以來一直支持完全廢止戰爭。即便不論對敵我雙方的毀滅性，戰爭絕非是處理國際爭端的有效辦法。」基輔應從速與莫斯科談判，結束這場床板夾的鬧劇。