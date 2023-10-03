中國國寶大熊貓長得一副憨厚可愛的樣子，一直深受各國民眾尤其是小朋友喜愛，北京當局長期以來也通過贈送和租借大熊貓的方式推動與外國的關係。但據報道，旅美的中國大熊貓將在明年年底前全部回國，令人關注這個充滿中國特色的「熊貓外交」會否告一段落。

平心而論，中國的熊貓外交直至本世紀初都是相當成功的，每次大熊貓出國，皆在當地得到國家元首級別的待遇，甚至出現萬人空巷歡迎的場面，成為媒體關注焦點。不過，公共外交講究新鮮感，近年熊貓外交已出現邊際遞減效應，愈來愈難吸引外國民眾的正面注意力。當中一個原因，是全球出現動物權益潮流。由於大熊貓是瀕危物種，不少海外動物保護組織指摘中國將大熊貓當成政治工具，認為應將熊貓送回原生環境中讓牠們健康成長才對。一些關注動物權益的人士指摘中國，固然有政治意識形態的原因，熊貓外交逐漸不合時宜也是不爭的事實。

實際上，只要稍為觀察就能發現，過去十幾年來西方媒體視角中的大熊貓多長得圓潤可愛，令熊貓輕易成為中國軟實力的一部分。隨着近十多年中國實力日益增強，其他國家對中國的警惕之心不斷提高，西方眼中的熊貓形象已漸漸變成是巨大霸道的專制主義象徵，熊貓也從原本可愛的形象演變為強悍的猛獸，令熊貓外交難以繼續奏效。

坦白說，熊貓外交與其他公共外交一樣，只是中國外交政策的一小部分。中國能否在海外建立良好的國際形象，最關鍵還是國家政策是否正確，熊貓充其量只是提升中國形象的輔助工具之一。隨着近年中國與別國發生摩擦的頻率增加，熊貓外交無法再扮演以往的中國親善大使角色，實屬正常。