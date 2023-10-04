天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。美國國防部日前公布2022財政年度的國防開支報告，總共7,530億美元的軍費支出，多達3,895億美元即超過一半流向各大軍工企業，單是戰機製造商洛歇馬丁一家公司就分去440億美元，成為美國窮兵黷武並到處挑動戰爭的最大得益者。在如此巨額的軍火交易中，如果說完全沒有涉及政商勾結、利益輸送或其他見不到光的勾當，三歲小孩也不信。

事實上，美國軍工複合體早已形成一個龐大的利益集團，軍方、國防承包商、政客、華爾街乃至媒體互相勾結、利益交換，已是公開的秘密。有人將軍工複合體形容為「血腥利益鏈」，一點也不誇張，這一鏈條導致許多國家陷入戰亂，在鏈條上流通的金錢既沾滿銅臭，更沾滿血腥。

早在1961年，時任總統艾森豪威爾在白宮發表告別演說時就指出：「必須警惕軍工複合體取得不正當的影響力。」可惜說了等於沒說，今天軍工複合體不正當的影響力並沒有減少，反而更加無處不在，當中不知涉及多少骯髒交易。最不合理的是「旋轉門」現象，許多政客包括軍方高層「入則為官、出則為商」，利益鏈條剪不斷理還亂。2014年至2019年間，共有1,718名國防部前高官或採購官員加盟軍工企業，現任國防部長奧斯汀正是其中之一。他2016年從軍隊退役後，即加入多家公司董事會，包括最大軍火製造商之一的雷神公司，後來又獲拜登提名加入內閣執掌國防部。如此複雜的官商履歷，難道沒有瓜李之嫌？

對於大多數美國人而言，也許早已習以為常，或者說見怪不怪，但並不表示這種制度沒有問題，只是他們根本沒有能力改變。美式民主，說穿了就是金權政治，權力來自金錢，也服務於金錢。所謂的「自由、民主、人權」，不過是精英階層掩蓋自身特權的遮羞布，選民手中的選票改變不了任何事情，只能在被精心設計的政治機制中玩一玩「投票」的遊戲，聞一聞「民主」的味道。

明白這些道理，就知道老美為何如此好戰。美國產業基本上已經空心化，除了金融，主要就是軍工，不到處挑動戰爭，軍工企業如何生存？軍工複合體如何維持？俄烏戰爭之所以沒完沒了，就是這個原因，美國還不想收手，或者說軍工複合體還沒賺夠，戰爭就注定無法結束。