早年中國高鐵發展一日千里，北京當局一度野心勃勃部署高鐵走出去，希望利用高鐵技術合作加強和外國的關係。可惜中國高鐵在走出去的過程中不斷受到海外政治因素影響，屢屢遭遇阻力，令高鐵外交在近年陷入停滯。

印尼雅萬高鐵是中國高鐵走出去的重點項目之一，在建設初期也曾被叫停。隨着雅萬高鐵日前正式開通，連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆的交通時間將由原本的3個半小時縮至40分鐘，意味中國的高鐵外交終踏出第一步，意義深遠。

首先，雅萬高鐵項目只是印尼高鐵建設計劃的開始。此項目一旦順利展開，將形成示範效應，有助中國贏得印尼後續的高鐵項目。其次，雅萬高鐵的誕生可以2014年維多多就任印尼總統為界線。維多多出任總統前，主要是日本政府與印尼接觸商談合作；維多多上任後，中國開始積極參與洽談，並在最後成功奪標。印尼將於明年2月舉行總統大選。雅萬高鐵通車後，長期而言將有助拉動沿線地區的經濟發展，提高人民生活水平，也有利親華的總統參選人這次拉票。這對中印關係有利無弊。

實際上，中國的高鐵外交推出以來，歐美國家不時質疑會給參與的國家帶來沉重的財政負擔，批評北京意圖通過高鐵項目在亞洲建構霸權地位。但無論如何，雅萬高鐵是東南亞第一條高速鐵路，也是中國第一個海外高鐵計劃的標誌性項目，有利北京在東南亞樹立高鐵成功的案例，為日後與其他國家合建高鐵鋪路，進而減少因為南海爭議而帶來的政治摩擦。雖然中國在海外的高鐵項目的短期效益未必大，可是北京也不應把眼光僅放在眼前，有必要看到項目長遠的意義，應該利用雅萬高鐵開通的機遇再次啟動高鐵外交。