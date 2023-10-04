正論：此地不宜久留　專才逃亡出走

經歷了絡繹不絕的移民潮後，今年中香港人口出現逾15萬的正增長，為3年來首次止跌回升。高官對此沾沾自喜，認為移民高峰已過，但本地人才招聘顧問公司調查發現，逾半香港專業人士正在考慮或計劃離開香港，當中96%已為海外工作做好準備，60%正在跨國公司尋找職位，而且大都是青壯年。目前各行各業非常缺人，專才卻「走夾唔抖」，競爭力跌跌不休，香港何去何從？

正考慮或計劃離港的逾半受訪者之中，36.7%透露擬於未來3至5年內離開；有40%已申請海外工作；逾半專才年齡介乎27至42歲，絕對是香港最重要的人力資產。顧問公司負責人坦言，如此情況令人憂慮，呼籲僱主盡一切努力挽留頂尖人才，包括提供成長和發展機會，以及具有競爭力的薪酬和福利待遇等。然而，薪金並非專才的首要考慮。調查指出，31%受訪者會優先考慮工作保障，而不是薪酬福利，另有其他專業人士關心事業發展、團隊文化，以至內部升遷機會，認為這些對個人和職場生涯成長十分重要。

香港專業人士的薪酬相較外國絕對不低，甚至更為優渥，但仍有逾半人想走，箇中原因便如調查所指非關薪酬福利的事，而是其他更重要原因。所謂個人和職場生涯成長，簡而言之，即是對未來前途的規劃和希望，他們認為在外國較在香港更容易掌握在自己手中。為何會有這些想法？可能與外國較着重自由平等人權有關，但更深層原因，恐怕是對香港前景不信任和失去希望。

專業人士是香港的頂層精英，位於社會金字塔高層，他們理應是天之驕子，卻對香港毫不留戀，此城出了問題，不言而喻。可以看見，香港絕對是一個高壓社會，生活成本高企，競爭激烈，由讀書到投身社會工作，壓力從無間斷。孩子要贏在起跑線，投身職場要步步高升，結婚必須買樓，不少人「成世做樓奴」。反觀外國的生活壓力沒有香港那麼驚人，教育固然較優良和輕鬆，置業更不會被視為人生唯一目標，為了自己和下一代有更好生活，專業人士用腳投票逃離香港，擁抱西方世界，絕對不足為奇。

事實上，這些年外國頻頻對準港人出手，推出各式「搶人」計劃。僅是英國，自2021年1月推出BNO「5+1」移民簽證計劃後，截至今年首季，當地政府共接獲17.25萬份申請，當中超過11萬港人已抵達英國。還未計及加拿大、澳洲也紛紛降低移民門檻，香港專才出路更多。反觀港府毫無「留人」計劃，一副「你走你事話之你」的態度，就連明知香港生育率全球最低，港府也是無所作為，甚至認為不宜干預市民生育意願。

更不必說，本港治安顯著惡化，南亞假難民勾結本地黑幫形成治安大毒瘤，由打劫到仇殺再到販毒皆見他們身影。今年首8個月本港錄得的罪案數字高達58,453宗，較去年同期急增34.6%，難為高官仍然把頭埋在沙堆，推說罪案數字高企是社會復常所致。稍有「身家」的香港人擔心人身安全走為上着，可謂合情合理之至。

再說，別看港府聲稱「搶人才」計劃奏效，截至今年7月共收到約12萬宗申請，超過7.5萬宗獲批，已有逾3.8萬名申請人經各項人才入境計劃抵港，僅7個月就超越每年至少輸入3.5萬名人才的目標云云，但正如本地人力資源公司指出，這些數字存在「水分」。就以「高才通」為例，申請人毋須事先獲僱主聘用，只要在全球百強大學畢業並有3年工作經驗就符合資格，惟這些「高才」到港後究竟從事甚麼高端工作，甚至會不會工作都是疑問。有例子是這樣的：內地「高才」獲批後，只是將「高才通」寫進履歷，提高他們在內地的叫價，根本無意貢獻香港。一項本港商界的調查亦顯示，74%受訪企業仍面臨人才短缺問題，當中逾八成表示情況已持續一年以上，反映本港一方面人才流失嚴重，另一方面又吸納不到足夠人才填補空缺，問題依然無解。

「有國由來在得賢，莫言興廢是循環。」香港目前面對的困境，絕非高官故作輕鬆一句「國際城市進進出出很平常」便能蒙混過關。移民潮已令本港勞動人口出現斷層，社會老化更是埋下競爭力無以為繼的隱憂，何況新生人口屢創新低，搶人才又未建奇功。港府再不想方設法留住人才，改善施政，專才逃亡潮只會沒有最多，只有更多！