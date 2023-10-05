拜登政府的「大國競爭」戰略是雙拳出擊，一拳打俄羅斯，一拳打中國。對俄羅斯是挑起俄烏戰爭，全方位封鎖制裁俄羅斯，用不斷升級和擴大的戰爭消耗俄羅斯，最好能推翻普京政權，再度分裂俄羅斯，讓其內亂崩解。對中國是發起貿易戰、科技戰、高端企業戰、經濟戰，制裁、限令、脫鈎、禁止、去中國化等「極限施壓」，破壞中國高水平經濟、科技、產業發展，且充分利用台海、南海問題挑戰中國「主權紅線」，以發動戰爭相威脅。

以美國帝國走下坡，內部問題叢生，要雙拳同時打中俄，這是極其狂妄和愚蠢的，絕無勝算，只會加速霸權衰亡。現在俄烏之戰打了近600天，中美國運博弈持續了好幾年，美國在這兩大戰場都沒佔便宜，更壓不倒對手，且焦頭爛額，進退維谷。

現在距美國大選還有一年多，對想連任總統的拜登而言，「大選大過天」，按照目前處境發展下去，他想連任是絕對沒戲的，最低限度要在一個戰場抽身——體面脫身。

現實的講，要在俄羅斯和烏克蘭戰爭中抽身十分困難，更遑論「體面」。拜登政府在俄烏戰爭中的「高姿態」是必須烏克蘭打敗俄羅斯，是必能打敗俄羅斯，這個牛皮已經吹出許久。所謂必須打敗俄羅斯，最好是幹掉普京政權，收復所有失地，退而求其次也要逼俄羅斯走上談判桌，討價還價一番，大家「折中」解決問題。如果拜登做不到上述兩點之其中一點就「停戰」，那就不是抽身，而是敗逃，丟臉丟到姥姥家。

比較而言，在中美博弈中暫且抽身，在某些問題上重歸與中國相向而行要比在俄烏問題上脫身容易，拜登要轉軚不會太丟臉，因為中美博弈的問題較有輾轉騰挪的空間，中國最為堅持的台灣問題，美國只要停止挑釁也能緩和中美緊張關係。最近高層外交頻密接觸商談顯示，拜登選擇了在中美博弈問題上暫且抽身，爭取贏大選。