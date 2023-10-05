作為世界第一強國，美國自詡民主燈塔，動輒對別國指指點點。然而，民主真是萬能嗎？答案絕對不是。反之，隨着民主惡化為黨爭，加上金權政治攙和其中，只會變成爭奪私利的工具。從美國這些年亂象不絕，已可見一斑。

自1981年以來，美國聯邦政府先後14次停擺，最長一次是特朗普執政時期，政府關門長達35日。最近美國國會又因為撥款法案吵成一團，儘管政客們在最後一刻通過一份45天撥款法案，令政府避過本月關門的命運，但45天後又如何？不難想像，屆時又是罵聲一片，民主共和兩黨各不相讓，停擺噩耗隨時成真。

更令人嘆為觀止的是，共和黨自己也鬧內部分裂，兄弟鬩牆。極右派眾議員蓋特茲向眾議院議長麥卡錫提出罷免動議，不滿麥卡錫審議臨時撥款法案時向民主黨讓步。這些反對麥卡錫的黨友都是特朗普鐵粉，他們憎惡麥卡錫並非始自今日，早在今年初眾議院議長選舉時便已發難，結果選個議長也耗費4天共15輪投票才落幕，當中還經過大量討價還價，包括允許一人便可發起罷免議長動議、為極右派保留程序委員會席位及其他重要職位、優先處理極右派提案與嚴格限制政府支出等。當時黨內中間派已經擔憂，這些讓步將使眾議院秩序失控，果然，現在麥卡錫自食惡果，淪為首位被罷免的議長。

由此可見，美國所謂的民主只是說得好聽，別說少數不會服從多數，就算是同黨一樣互相傾軋，為了各自利益拚個你死我活，國家和人民利益算個屁。拜登同樣不可能鬆口氣，皆因這份45天撥款法案並不包括240億美元的烏克蘭軍援，相當於烏國8個月的軍事開支，而且本月便可能斷供武器，這場代理人之戰還怎麼打下去？