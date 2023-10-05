美國參眾兩院在最後一刻通過短期撥款法案，讓聯邦政府又一次避過關門危機。不過這次撥款剔除了此前提出的一筆60億美元援助烏克蘭資金。雖然美國總統拜登打包單聲言不會放棄援助烏克蘭，但隨着在野的共和黨內愈來愈多議員借此作為談判籌碼，華府軍援烏克蘭的持續性能有多長令人生疑。

本來，援烏是美國兩黨共識，可自去年2月俄烏戰爭爆發以來，美已向烏提供逾750億美元援助。由於戰爭沒有停止迹象，拜登最新要求額外撥款240億美元，結果遭共和黨保守派反對，部分保守派共和黨人甚至支持罷免共和黨籍的眾議院議長麥卡錫，不滿他在這個問題上太軟弱。最新消息是，眾議院已表決通過罷免麥卡錫職務的動議，麥卡錫也成為美國歷史上首位被罷免的眾議院議長。

參眾兩院最新通過的撥款法案，只能讓聯邦政府撐到下月中旬。若到時候未能通過全年性的撥款法案，美國政府將再面臨停擺危機。依我來看，隨着美國總統大選臨近，這種鬧劇很可能在不到7周內再次上演，並會在明年反覆發酵。原因很簡單，共和黨不會輕易放過這種壓榨執政民主黨的籌碼。

按照常理推斷，一旦停擺成真，美國聯邦政府超過400萬僱員中的大部分人都會領不到薪水，許多服務也要被迫叫停，選民定必把怨氣投射在拜登政府身上。雖然有大行預計每停擺一周，美國經濟增速就會下降0.1個百分點。但共和黨似乎已不理會政府關門對經濟的負面影響。事實上，此次撥款之爭也再次體現了美國兩黨把黨派利益凌駕於國家利益之上。美國民主共和兩黨近些年為了私利，鬥爭愈趨激烈，撥款法案更成為迫使對方退讓的撒手鐧之一。這是美國政治的悲哀。