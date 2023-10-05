美國建國以來史上第一遭，眾議院議長麥卡錫為了避免政府關門，與民主黨協商通過了「臨時支出法案」，卻遭黨內認為應大幅刪減預算，不應與民主黨妥協的強硬派逼宮，而在共和黨內有8人支持罷免，民主黨也因麥卡錫之前彈劾拜登而對其不滿的情況下，最後216比210，麥卡錫被罷黜下台，也宣示美國國會之亂持續延燒。

早在提出「臨時支出法案」送交表決之際，麥卡錫就知道自己可能因此失去議長寶座，所以他一方面將對烏克蘭的60億美元援助排除在法案外，強調自己雖然認為挺烏克蘭很重要，但守住美國邊界更重要！另一方面也寄望於民主黨溫和派議員，會為了避免國會動亂而支持他。然而事與願違，最終還是沒能逃脫被罷黜的命運。

由於「臨時支出法案」僅僅只幫美國政府續命45天，現在眾議院又因為失去議長陷入混亂，未來美國光是應付自己的問題就已經焦頭爛額，恐怕很難對外做出重大作為。偏偏烏克蘭的反攻遲遲未能獲得重大進展，戰爭局面已陷入青黃不接的僵局，身為烏克蘭最強而有力支持者的美國都自顧不暇，烏克蘭自然會陷入更大的麻煩當中。

要知道歐洲早已瀕臨支援烏克蘭的臨界點，能提供的軍事與經濟援助愈來愈少，國內民眾反彈的聲浪也愈來愈高；過去還有火車頭美國拉着大家硬着頭皮往前衝，現在美國很可能走向緊縮開支的方向，最有錢的老大都捉襟見肘，那麼經濟規模更小的歐洲國家當然有更好理由減少對烏的援助。如此一來，烏國還能在這場戰爭中支撐多久呢？

隨着時序逐步進入冬季，俄烏雙方大約又要進入對峙修整期，或許在彼此筋疲力竭之下，能夠為和平停火談判創造新的契機。