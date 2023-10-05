豬皮、魚蛋、燒賣即使好好賣，「夜繽紛」人流幾咁洶湧，老朽相信都救唔到香港疲不能興嘅經濟！正如本報「產評」指出：過去兩年，市場對於樓市「撤辣」的聲音不絕於耳，但港府一直強調要「觀察」、「研究」，至今仍未有明確的「撤辣」時間表。同期港股流動性愈趨惡劣，金融業敲響警鐘，景氣難搵食就更難搶人才與資金。「日經濟」搞不好，「夜經濟」更「璀璨」也於事無補！旨哉斯言。

呢，剛過去嘅中秋節，據內地一個平台嘅月餅銷售數據，截至8月中旬，今年月餅銷量約9.1萬盒，較去年同期嘅16萬盒減少43%，總銷售額跌幅更達55%，呈現「量價齊跌」趨勢。老朽唔知香港月餅銷情，相信老字號及名牌月餅銷情還是不錯，惟港人近年追求健康飲食，相信高卡路里及高脂肪比例嘅月餅難免少食，是以銷量相信不會有乜突破。

內地另一現象就係月餅少買而彩票就好好賣！據國家財政部公布：8月份全國彩票，包括福利彩票及體育彩票嘅銷售額達530億元人民幣，創今年新高，按年激增54%。有評論就話彩票咁好賣，其中一個主因係當前經濟前景不明朗，不管打工、創業或投資，愈來愈難看到向上流希望，而買彩票可能係剩下來嘅有效途徑，即使大家都明知中頭獎嘅機率十分之渺茫，之但係用幾元或幾拾元買個「希望」，還是大有人在，否則不會激增54%！

事實上，港人愛賭馬、賭波及六合彩；尤其跑馬，成為唔少市民嘅精神寄託！講真，「馬照跑、股照炒、舞照跳」，始終「馬照跑」才是大眾市民最投入嘅「體育盛事」！上年度總投注額3,048億元創新高，今年相信總投注額即使不創新高亦不會差！蓋基於「生意淡薄，不如賭博」嘅至理。