從7月底到10月初，第九次中法高級別經濟財金對話、第十次中歐經貿高層對話、第三次中德高級別財金對話相繼舉行。在宏觀經濟、貿易與投資關係、營商環境改善、金融業雙向開放等方面，達成了不同程度的成果。雖然對於出口管制、供應鏈依賴等問題，依舊存在摩擦和分歧，但也向着消除隔閡取得進展。

在中美戰略抗衡膠着的情況下，加強對歐合作，成為中國外交的重要着力點。相關對話也顯示，中歐均將經貿先行置於務實清單。而在中法、中歐、中德等對話中，代表中國出席的都是副總理何立峰。在7月初會見美國財長耶倫時，何立峰也明確了「中美經貿中方牽頭人」。

北京與西方發達國家建立的副總理層級的財經對話主要有5個。除前述4個，尚有中英經濟財金對話。受外交僵局的影響，中美、中英對話仍未恢復。而從目前的安排來看，中英對話亦由何立峰擔綱料無懸念。這也是涉外財經對話首次實現一肩挑。

回溯既往，這些對話的中方牽頭人屢經變陣。如2013至2018年，時任國務院副總理汪洋擔任中美全面經濟對話牽頭人，副總理馬凱則負責中歐、中法、中英、中德對話。而2018至2023年間，時任副總理劉鶴擔任中美、中德、中歐對話負責人，中英、中法對話則由副總理胡春華領銜。

從兩屆國務院的業務分工看，汪洋、胡春華先後分管商務、農業；馬凱、劉鶴相繼主管金融、工業、交通。但從對話的分工來看，並無一定之規，更重要的因素來自高層授權。劉鶴同時還擔任中央財經委員會辦公室主任。隨着黨管經濟、黨管外事新體制及對美鬥爭升級，中央財辦成為對美經濟工作的新樞紐。如北京曾派出中央財辦副主任廖岷赴美磋商。

在本屆國務院中，副總理何立峰統一分管商務、金融、交通、建設，並兼任中央財辦以及新組建的中央金融辦主任，在涉外財經事務方面成為絕對的首席操盤手。與這種新分工相對應，5大財經對話實現了全盤整合，統一出口。這種新格局的首要突出作用，自然是便於協調立場口徑，加強對策研判，提高工作效率。當前中美、中歐關係的不確定因素錯綜複雜，對產業鏈帶來考驗。對中國來說，最壞的結果是受美歐的雙向擠壓。統籌5大對話，有其必要性。

歐美曾是中國最大的兩個貿易夥伴。受貿易及科技戰影響，加之英國脫歐的分化作用，近3年來東盟已超越歐美，成中國最大貿易夥伴。中美關係是華外交最重要一環，但中歐關係的重要性亦不可忽視。中歐關係近年陷低谷，歐洲內部對華「脫鈎」之聲一度甚囂塵上。但歐洲畢竟並非唯美國馬首是瞻。中歐關係與中美關係也存在差異，仍留給中國相當空間。尤其經貿合作作為穩定器和壓艙石，更須珍惜呵護。相關對話的重啟與升溫，正着眼於此。