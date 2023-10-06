娛圈單打：終於拋頭露面　可惜即時玩完

好事不出門，醜事傳千里。寂寂無聞的大台「七線王」鄭雋熹，因為捲入無牌虛擬幣平台風暴，一夜之間聲名大噪。他除了涉及詐騙被捕，更牽涉一宗公眾地方行為不檢案。嘩，呢鋪真係打開夜香蓋，臭屎爆住來！

更令人驚訝的是，大台女藝人林穎彤（Bella）亦因為同一宗公眾地方行為不檢案而被捕，順藤摸瓜，案中有案，二人想唔出名都難！其後有消息指出，他們為戀人關係，拍拖已有一段日子。早前Bella被指忽然富貴，滿身名牌，疑似有老細關照，卻原來老細不是別人，正是這位七線王！

話時話，觀眾初時聽到年輕男女行為不檢，第一時間想入非非，後來才知二人因為與一宗虐兒案的母親在公立醫院吵鬧而被控，唉，都真係千奇百怪，其怪自敗。大台即時割席，二人淪為棄卒，恐怕演藝生涯提早玩完！

冇計啦，大台人工鬼咁奀，唔靠旁門左道，男的又豈能揸「波子」返工？女的又點會包包日日新款？咁當然，詐騙絕對係錯，家陣賺埋唔夠買驚風散，隨時失去了一切，問你點算！

講番七線王鄭雋熹，他在《十八年後的終極告白》飾演少年陳山聰而被人留意，後來有份主持綜藝節目《七線人棄王》，可惜始終紅唔起。數月前開設社交頻道教人投資虛擬幣，以為終於殺出血路，點知檔嘢被指無牌行騙，家陣搞到黑布蒙頭押返差館，連波子都被當成證物拖走，「一鋪成名」隨時淪為階下囚，人生之起落無常，莫此為甚。所以話啫，做人都係腳踏實地啲好，世界上邊有咁大隻蛤乸隨街跳吖。