現在台海的情況，是大陸不斷加強加密軍事威懾力度已經超過一年。剛開始時美國和台灣驚恐緊張，感到大難臨頭、戰爭臨頭；現在則習以為常，甚至滋油淡定。美國藉此加強對台售武，調整對台售武的內容；台灣方面則是老美賣甚麼，它就買甚麼。從美國對台售武的內容調整來看，美國是要通過對台灣的「全民武裝」、「打巷戰」、「拚到最後一個人」守衞台灣，阻止解放軍，阻擋中國統一，同時毀滅台灣。

其實，美國對台售武和戰略戰術的調整，無礙大勢，改變不了他們最終失敗的命運，改變不了中國必然統一的結果。現在，最讓人摸不透的是大陸的決策。大陸武統台灣的決心和力量不容置疑，當然也有居心叵測的人散布大陸不敢武統；散布美國支持足以抵擋大陸；散布台灣只要人人拿起槍抗擊解放軍，台灣就能「打退入侵者」；散布大陸其實不敢對台「真動手」，是在嚇唬台灣，逼台灣投降；散布大陸一旦對台動武，全世界民主國家和盟友都會群起支持台灣，反對中共……

這些散布有相當的欺騙性。這種欺騙，民進黨、蔡英文當局散布得最多、時間最長，最煞有介事。然而，如今台灣的民調顯示，今次大選還是民進黨執政的可能性最大，此必然加劇台海局勢緊張，加速民進黨推行「倚美謀獨」的戰爭政策。因此，可以毫不誇張地說，過去、現在和將來，台灣的民意都是在自編自導自演「找打」的悲劇。

而大陸這邊，面對美台挑釁、分裂危險、台獨猖獗，一直堅持和平統一的方針，不到萬不得已，不會武統。美國和台灣似乎也摸準、吃透了這一點，解放軍的軍演雖然不斷力度加大，次數加密，但是他們逐漸認為大陸不會輕易武統，只是在恐嚇台灣，可以不以為意。因此，大陸通過軍演威懾美台放棄分裂活動和企圖，恐怕是要失望的，解放軍必須有具體的軍事行動和武統時間公布，才能夠威懾管用。