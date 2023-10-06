華為推出新款手機後，據說美國人拆了個底朝天，從裏到外反覆研究，也無法確定晶片到底是誰製造的，因此既焦慮又懊惱。有人形容像「瘋了」一樣，非常貼切。這種反應並不奇怪，美國舉全國乃至盟友之力也壓不垮一家民營企業，過去從未遇過，不瘋才怪。最令人莫名其妙的是，中國國內竟然也出現不少唱衰和抹黑華為的聲音，有位教授甚至認為，中國不需要創建另一個系統，應該加入世界的生態中，否則將會被孤立云云。

這種人若不是腦袋有問題，就必定是美國培養的帶路黨。大家都知道，中國正是全球化的積極倡導者，一直努力加入世界系統，從來沒有刻意創建另一個系統。現在的問題是，美國根本不讓你加入，還要卡脖子不讓你生存，怎麼辦？難道坐以待斃？美國不擇手段遏制打壓，千方百計封鎖禁運，唯一目的就是要阻止中國發展，回到那個貧窮積弱的年代。有些中國人鸚鵡學舌，跟在洋人後面唱衰和抹黑自己的民族企業，言行可鄙，面目可憎，其動機不能不令人懷疑。

過去外國人斷言中國不可能製造出原子彈，結果中國成功研製兩彈一星；過去美國不准中國參與國際太空合作，結果中國自己建立了太空站。中國人不是想創建另一個系統，而是被孤立之下不得不創建另一個系統。近年美國禁止中高端晶片輸華，無非想置華為於死地，在這種情況下，華為除了自主研發另起爐灶，還有甚麼選擇？那班帶路黨不是不明白如此淺顯的道理，而是他們壓根兒不希望中國好。所以說，一樣米養百樣人，中國甚麼人都有，不必大驚小怪。

在此之前，外國專家曾傲慢地宣稱，在美國封鎖禁運之下，「我們目睹華盛頓要削弱一家中國科技公司是多麼容易，中國真的還沒有甚麼好的選擇來回擊。」甚至認為華為「基本上已經死了」。結果呢？華為不但沒有死，反而突破技術封鎖，新一代旗艦手機橫空出世後，日前又推出一系列高新產品，令老美惶惶不可終日。

當然，華為要徹底擺脫美國的技術封鎖，也許還有一段距離，但好的開始就是成功的一半，只要繼續朝着這個方向努力，就一定能達到目標。畢竟今天的中國要市場有市場，要資金有資金，要人才有人才，沒有甚麼困難不能克服。晶片是人造的，不是神造的。