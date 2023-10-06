中國「一帶一路」重點項目之一的印尼雅萬高鐵正式通車，也是東南亞首條投入運作的高鐵，印尼總統維多多笑不攏嘴，皆因這是其任內重要政績。這條高鐵全長142公里，耗資73億美元，列車時速高達350公里，從雅加達至萬隆的通勤時間，從3小時縮短到僅40分鐘，對帶動人流、物流、旅遊、經濟的收益極之巨大。

不過，由於這條鐵路中國有份興建、投資和營運，故被西方唱衰已可預期。果不其然，一些所謂專家學者提出種種質疑，直指這條高鐵收費比一般火車和巴士貴得多，認為未來收入肯定不如預期，難以永續經營；與此同時，印尼政府興建這條高鐵的資金乃係向中國借來，一旦收入無法償還債務，隨時令國家陷入債務危機。

唉，中國10年前提出「一帶一路」，西方輿論即大肆抹黑，最常見的論調就是參與國家會陷入債務漩渦，中國藉興建基建令該些國家欠債纍纍，中國便可乘機奪取這些國家的基建控制權，操縱其經濟命脈。其實，中國大興土木的一帶一路國家，大都是落後貧窮的南方國家及第三世界，它們本身欠缺資金，若要發展，非要舉債不可。但西方的IMF和世界銀行根本不會對這些國家借款，不依靠中國融資，這些國家永無翻身機會。要達到脫貧目的，沒有甚麼方法比打通全國交通網絡更實際，中國出錢出力共同發展，究竟何罪之有？

一帶一路經過10年發展，帶動的經濟收益有目共睹，難怪愈來愈受非西方國家歡迎。西方之所以唱衰抹黑，完全因為眼紅中國強勢，不欲中國擴張勢力，它們才不關心這些落後國家能否發展，有關論調早就令人生厭。風物長宜放眼量，雅萬高鐵如何幫助印尼躍升，不妨拭目以待。