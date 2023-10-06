泰國曼谷市中心發生駭人槍擊案，一名有精神病紀錄的14歲少年疑自行停藥，在大型購物中心大開殺戒，造成至少兩死5傷。這種槍擊案在美國很常見，如今搬到其他國家上演，槍手帽子上還有非常顯眼的美國國旗，時下年輕人受不良思想洗腦的禍害，值得各界關注。

雖然香港也曾發生精神病人在商場刀捅途人的血案，但像上述以槍擊方式來取命，無可否認是充滿美國色彩的。過去有說法指美國文化向世界輸出性、罪案及毒品，如今應再添一項：槍殺無辜。是次泰國商場槍擊案的行兇者，不但是精神病人，而且還是一名未成年人士。精神病人不按指引服藥，當然是有害無益，惟單是年少無知實在已足夠讓社會大眾擔憂。

據美國國家教育統計中心統計顯示，2000年至2021年發生47宗校園槍擊案，47名活躍槍擊者中，三分之二以上的年齡在12至18歲之間，後生可畏令人心寒。雖然英國曾有研究指暴力電玩與青少年暴力行為之間，並無直接關係，問題是，擬真程度極高的槍擊電玩與AV中發生於現實生活的情節，後者既然可以令澳洲兩名7歲男童觀看後幹出非禮6歲女生的勾當；香港則有成年人，包括醫生、消防員淪為色中餓鬼，未成年人在暴力電玩面前究竟有多大的免疫力呢？

年輕人入世未深，對糖衣毒藥毫無防備，聽到以「民主、自由」包裝的山埃便即時上腦，遠東地區曾出現年輕人高舉字牌「請求美軍登陸」，就知年輕人永遠是一群身體開始準備步入成年，思想卻仍停留在未戒奶智商的群體。泰國槍擊案除應檢討對精神病患的支援、教育年輕人，更應探討大美國主義、以暴易暴所帶來的影響。槍手那頂帽子絕非偶然，而是有諸於內形諸於外的明證。