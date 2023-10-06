民進黨員結合國民黨工一起自導自演遭恐嚇的案件鬧得沸沸揚揚，民進黨上下口徑一致說是大陸與國民黨配合的認知作戰，目的是拉下農業部長陳吉仲；財經名嘴謝金河更打蛇隨棍上，「預言」大陸將用廢止ECFA拉下經濟部長王美花，斬斷蔡英文的左右手來拖垮台灣。

或許腦袋已被格式化的綠營支持者可以照單全收，但對稍微有基本智能的人類來說，這種完全死亡的邏輯推論，真的是令人不敢苟同。

大陸確實有可能會推動廢止ECFA，但跟甚麼王美花根本一點關係都沒有，ECFA之所以面臨終止，主要就是大陸單方面對台灣讓利，台灣方面不僅毫不感謝，多年來依舊對大陸單方面封鎖，還侈言是「中國需要台灣」。既然台灣方面不斷宣傳即使終止ECFA，對台灣經濟也不會有太大損失，那麼大陸又何必做爛好人？所以終止ECFA照理來說應是雙方的共識，不該有任何爭議才對。

但民進黨永遠說一套做一套，明知ECFA若取消會讓台灣諸多產業受衝擊，又不願與大陸協商，眼見這個話題即將浮出枱面，勢必影響明年大選，所以才動員側翼出來洗地，先行打預防針，將台灣對大陸的得寸進尺，轉化為大陸企圖以商逼政。

事實是，大陸絕對不會希望陳吉仲、王美花之流的官員下台。理由很簡單，因為這些官員除了配合蔡英文大搞意識形態，完全缺乏專業能力；王美花對台灣產業毫無保護與談判能力，將台積電與其他高科技產業拱手讓人；陳吉仲任內農業產銷供需失衡，而他除了大撒幣補貼與裝可憐之外一籌莫展，臨別還搞出令全台人心惶惶的臭蛋事件。

這兩人多在一天，台灣就自動朝向統一前進一步，大陸怎麼捨得讓他倆離任呢？