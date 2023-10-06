笑看天下：中美關係有緩和迹象-施友朋 評論員

國家主席習近平冇出席上月喺印度舉行嘅二十國集團（G20）峰會，係佢擔任國家主席以來首度缺席該峰會，外界關注佢會否出席下月喺美國舉行嘅亞太經合組織（APEC）會議。中美關係儘管仍緊張，不過近來有緩和迹象。

北京至今仍未公布誰將出席APEC會議，上月下旬中國外長王毅表示中國係一個負責任嘅國家，中國從不缺席參與重要嘅多邊論壇，關於出席APEC會議事宜，正與各方保持溝通，會適時公布消息。王毅指出，APEC係亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力嘅經濟合作機制，預定11月舉行嘅該組織第30次領導人非正式會議，應該成為促進合作嘅大舞台，而不是挑起對抗嘅角鬥場。作為世界最大發展中國家和APEC重要成員，中方願意應國際社會期待，為會議嘅成功發揮建設性作用。

王毅外長已透露「玄機」，佢亦不忘叮囑：中方與各方都期待美方能夠意識到作為東道主的職責，展現應有的開放、公平、包容和擔當，為會議的順利舉行創造更好條件。老美都唔係蠢鈍，點會唔明其中「雅意」吖！

今年係北京提出構建人類命運共同體理念10周年，呢個係中國特色大國外交不懈追求嘅總目標；習近平出席APEC會議，正好推動呢個重大理念，大國應互利共贏，摒棄零和博弈。作為當今兩個大國，中美過去一年爭拗不斷，關係一波三折；不過，近數月來拜登政府嘅高官如國務卿布林肯、財政部長耶倫、商務部長雷蒙多等相繼訪華，雙方官員就貿易、科技、軍事等問題嘅分歧進行溝通。「有偈傾」即係「對話」，總好過「對抗」！美媒亦引述3名知情嘅外交官指，王毅將於本月訪問美國，看來除了處理彼此矛盾，更是為「習拜會」鋪路也。