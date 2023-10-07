正論：淫賤迎新鑊鑊甘　過分自由埋禍根

長江後浪推前浪，一代新淫勝舊淫。本港大學迎新營活動例必色情，例必意淫，回歸至今皆然，儘管輿論狂轟，但大學生依然故我，教育局及大學管理層亦只是象徵式地虛應了事。詎料沒有最駭人，只有更駭人，今年最少有兩間大學的迎新營活動涉及刑事罪行，包括強姦、非禮、窺淫，令人瞠目結舌。究竟本港教育出了甚麼問題，怎能不叫人反思？

昨日立法會一個委員會討論相關事宜，教育局局長蔡若蓮表示政府非常關注事件，重申政府對學生任何違法違紀或欺凌行為「零容忍」，強烈建議院校即時遏止歪風，嚴肅跟進，嚴重者可以開除學籍；但又不忘強調，不能低估環境對個人成長的影響，認為教育局在中小學德育方面已下了很多工夫。議員們對此顯然不賣帳，葉劉淑儀便直斥教育局「推波」，將責任推給社會，質疑淫賤迎新營活動已非首次，直到今年爆出嚴重刑事罪行才受重視，立法會每年通過大量撥款給教育局推行德育教育，但教育局究竟做過甚麼呢？

公說公有理，婆說婆有理。社會及家庭環境對個人成長有很大影響，這是實情，學好學壞只是一念之差；但中小學的性教育只停留在生理層面，欠缺兩性關係的教育，而過去的通識科只着重「批判」，學生變得政治化，道德教育卻付之闕如，同樣是不爭的事實。堂堂最高學府的迎新活動一味意淫，一味譁眾取寵，甚至大搞「收𡃁文化」，新生不參與便難以「埋堆」，影響參加系內活動以至入住宿舍機會，於是乎「老鬼」愈玩愈過火，新生敢怒不敢言，迎新活動荒腔走板，毫無意義。

造成今日淪落局面，個人有責任，教育局有責任，大學管理層同樣有責任。過去各大學打着學術和言論自由之名，對學生以至各學系幾近沒有規管，放任自流的結果，不是提升學術修養，而是將人性醜惡暴露無遺。尤其經過三年疫情壓抑，以致今年復辦迎新活動即「獸性」大爆發。迫於輿論壓力，各大學不得不擺出正視態度，又是約見搞手，又是推出指引，甚至要求搞手強制參加培訓，然而亡羊補牢，不亦晚乎？

自由自由，多少罪惡假汝之名而行。不管是迎新營淪為淫生營，還是學生熱衷反中亂港，背後原因如出一轍，皆是為人師表沒有教授正確價值觀，只知向學生灌輸離經叛道思想，還美其名曰這是學術自由、思想自由、言論自由，師不師、生不生，當然是天下大亂。當年佔中，大學生罷課響應，竟有時任校長大讚「為天地立心，為生民立命」，令大學生飄飄然，終於在數年後爆發了更嚴重的黑暴。當時各大學淪為兵工廠、彈藥庫、對戰場，校長不是龜縮就是變相鼓勵，若非中央祭出《港區國安法》，亂象不知伊於胡底。

明乎此，所有自由都不是沒有底線，都必須有明文法規約束，否則亂象一發不可收拾。大學迎新營活動必須嚴加規管，若大學生認為這樣是「失去自由」無謂怨，皆因這是咎由自取而已！