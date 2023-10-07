娛圈單打：賢良淑德又溫柔　完美嬌妻被彈醜

視帝陳展鵬（煎Pang）同落選港姐單文柔結婚5年育有一女，一直十分恩愛。早前兩公婆到長洲拍拖撐枱腳，再將甜蜜影片放上網，獲網民大讚模範夫妻。不過關公都有對頭人，口臭的網民硬係要搵嘢嚟彈，居然批評起單文柔的外貌，認為她長相平凡甚至醜樣，襯唔起視帝喎。

吓，唔係啩，咁都叫醜樣？眾所周知，呢位人妻乃係2016年入圍港姐，雖然十強止步，但當年冠軍係馮盈盈，亞軍係劉穎鏇，可想而知係高質的一屆。所以話啫，入到圍都有番咁上下。

再講吖，娶妻求淑女，單文柔婚後專心相夫教女，一切以家庭為重，給人溫柔賢淑之感。煎Pang便不諱言，多得賢內助持家有道，令佢再無後顧之憂，可以全力為事業衝刺。單係內在美呢一點，已經勝過色相多多聲，好心網民咪咁膚淺啦。

話時話，當年港姐競選，煎Pang係評判之一，佢早就「睇中」單文柔，開到口話係佢心水佳麗，似乎係一見鍾情喎。猶記得，《城寨英雄》當時熱播，煎Pang同胡定欣緋聞傳得鬧哄哄，點知峰迴路轉，最後情定單文柔，搞到胡定欣好不尷尬，而單文柔亦背負小三罵名。

好彩啫，二人愛得堅定，2018年煎Pang迎娶單文柔過門，守得雲開見月明。幸福女人都係有樣睇，單文柔婚後閃閃發光，而煎Pang雖然演技了得，但一直被嘲笑洗唔甩亞視陣味，衣着Taste慘不忍睹，幸好嬌妻曾在英國修讀設計，由她出手為老公大改造，終於變成今日的型佬。二人互補長短，襯到絕啦！