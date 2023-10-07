西方當前最大的政治問題是民粹主義與納粹主義，兩者性質不同，卻似是互相配合，把持着西方的政治發展，也同時蔓延至西方以外的國家。

民粹主義是社會大眾的無知化，或更準確地是認知趨於淺薄、簡單化和絕對化，沒有深層思考，缺乏獨立和批判性的觀察，隨波逐流，主要是感性決定，但這種感性和認知卻同時是外在塑造。

西方的理論在上世紀便有馬爾庫塞（Marcuse）的單向度之人的概念，和馬魯恒（McLuhan）的媒體決定認知的說法。民粹是以民為主，卻是純粹的單純，由各種大眾傳播以至今天的社交媒體所塑造、主宰，反映着大眾生產、大眾消費形態在人民意識的大眾化。馬爾庫塞與法蘭克福新馬克思主義稱之為假的意識，可又是活生生，在社會政治生活中成為主流化的思維言行趨向。民眾的思想行為便只有一個單向度，不會轉變。依這兩位西方上一世紀著名哲學家所言，單向思維與行動是現代工業社會的特徵，愈是工業發展這種民粹現象便愈猖獗。不是因特朗普而起，而是早於他的崛起多時。隨着工業社會從西方往外擴展，民粹主義也開始在西方以外地方發展起來。

民粹主義的無知是思維的單向化，不懂分辨，容易被媒體引導。但媒體與所謂意見領袖、民粹主義政治領袖都也是知識淺薄，本身思維也是單向化，容易轉變，不會堅持原則與方向，此所以極易被某些利益與意識形態所利用。

相對來說，納粹主義是意識形態，政治陰謀。其白人種族主義的執着相近宗教，沒有可辯或檢討反思的因素。本也是單向性，但頑固不變與民粹主義的無方向易變，成巨大的差異。因此，它既是現代工業社會產生出來的意識，也有着現代工業社會的強大組織性，優於民粹主義，易把民粹主義利用，作為它達成其意識目標──種族主義的改造及主宰社會與世界。民粹主義與納粹主義同一根源，本質不同，卻不可能抵禦納粹主義有組織有陰謀的競爭。民粹主義可衝擊來自現代工業社會之前的自由主義，衝擊之後的結果不過是為納粹主義掃清障礙，方便後者統治。

烏克蘭戰爭包含了強烈的新納粹主義因素，美國以至北約、歐盟的政軍體系，也同樣地存在着白人種族主義的納粹主義因素。歐洲與美國的民粹主義，不過被納粹主義利用來掃清它執政的內外障礙。