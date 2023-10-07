自大航海時代以來，印度洋一直是全球至關重要的海上通道之一，但至今還沒有一個強權國家能夠真正控制印度洋區域。印度作為該地區最強大的國家，本來是最有可能在此建立起以印度為中心的地區安全秩序，但由於它近年才開始崛起，以致該區域仍是一片權力真空。

印度洋島國之一的馬爾代夫早前舉行總統選舉，由於兩陣營的外交政策不同，這場選舉也被西方輿論炒作為親中或親印的公投。親中候選人穆伊祖勝選後，包括中國在內的許多媒體都認為這個結果反映北京大勝，但我以為這個看法不太對。

須知道，中印在印度洋上並不是零和博弈的關係，雙方在這個區域並無爭奪某一稀缺資源，發生衝突將是代價極高、收益極小。反而大家在印度洋有共同利益，就是一起維護航行安全。近年中國增加在斯里蘭卡、馬爾代夫、塞舌爾和毛里裘斯4個沿岸國家的基礎設施投資，只是因為來自於中東的能源供應多是沿着這些路線運送，北京有必要加強和這些國家聯繫，而不是要和印度競逐在印度洋區域的領導地位。

美國為了圍堵中國，一直想方設法誘使印度對抗中國。華府深知印度對印度洋地區情有獨鍾，特別是對外國與斯里蘭卡等4個沿岸國家交往十分敏感，於是不斷誇大中國在印度洋的影響力，意圖製造地緣緊張局勢，推動印度與美國合作。

外媒炒作中國和印度在馬爾代夫鬥爭，某程度上也是這個意識形態在作祟。馬爾代夫位於印度洋上重要海路的附近，幾乎所有通往印度洋的貿易路線都經過此地，北京關注馬爾代夫實屬正常，但這和要控制它完全是兩碼事。中國媒體千萬不要中了美歐圈套，跟風炒作馬爾代夫的所謂龍象之爭。